Quattro tra i più importanti pianisti italiani al Festival Internazionale di Musica di Portogruaro

Quattro grandi pianisti italiani per la prima volta riuniti in un’unica serata per un concerto davvero imperdibile: nell’ambito del 41° Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, martedì 29 agosto alle ore 21.00 il palco del Teatro Comunale Luigi Russolo accoglierà quattro pianoforti per un programma di raro ascoltoche comprende "Le quattro stagioni" di Vivaldi trascritte per quattro tastiere dal compositore greco Nicolas Economou, la cui figlia sarà presente come ospite d’eccezione, l’intramontabile "Bolero" di Ravel, nella versione pianistica di Jacques Drillon, e la celebre "Danse Macabre" di Saint-Saëns nella trascrizione di trascrizione di Ernest Guiraud. Protagonisti della serata saranno due grandi donne del pianoforte, Gloria Campaner e Francesca Sperandeo, unite ai pianisti Alberto Nosé e Roberto Plano, docenti delle Masterclass Internazionali di Musica alla Fondazione Santa Cecilia.

I pianisti

Dopo aver debuttato giovanissima, Gloria Campaner ottiene a soli cinque anni il primo di una lunga serie di premi con più di venti vittorie in concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Svolge regolare attività concertistica nei principali festival e stagioni in Italia e nel mondo. Ha registrato per vari canali televisivi e radiofonici e per varie etichette discografiche. Gloria è stata protagonista di vari documentari girati dal pluripremiato regista Luca Scarzella, fra cui “The Heart of Stone” con la partecipazione del compianto scultore Pinuccio Sciola. Nel 2018 è stata nominata direttore artistico dell’associazione musicale “V. Bellini” di Messina ed ha ottenuto la cattedra di pianoforte come ‘guest professor’ presso la Nelson Mandela University di Port Elizabeth (Sudafrica).

Compiuti gli studi musicali presso la fondazione musicale “S. Cecilia” di Portogruaro, diplomandosi brillantemente al Conservatorio “Pollini” di Padova all’età di 19 anni, Francesca Sperandeo ha ottenuto numerosi riconoscimenti in diversi concorsi sia in formazione cameristica che come solista. Con il Trio Operacento ha registrato un disco per Radio Tre di brani composti da D. Zanettovich, P. Longo e G. Coral (2009) ed è stata invitata a partecipare all’Akademie für Kammermusik Lockenhaus, all’interno dell’omonimo festival internazionale. È stata pianista accompagnatrice della classe di violoncello della Internationale Sommerakademie Universität Mozarteum di Salisburgo. Laureata in Scienze dell’educazione e in Scienze della formazione primaria, è docente di pianoforte al liceo musicale “XXV Aprile” di Portogruaro e presso la Fondazione Musicale “S. Cecilia” di Portogruaro.

Definito dal New York Times “un artista dalla suprema maestria tecnica, abbagliante e affascinante con il suo suono altamente coltivato”, Alberto Nosè è uno dei pianisti più premiati della sua generazione. Si è distinto nel mondo della musica internazionale all’età di undici anni vincendo il Primo Premio al Concorso Internazionale Jugend für Mozart di Salisburgo. Vincitore in numerosi concorsi fra cui Montecarlo Piano Masters 2015, New York Concert Artists 2012, Paloma O’Shea 2005 di Santander, Long-Thibaud 2004 di Parigi, Maj Lind 2002 di Helsinki, Busoni 1999 di Bolzano, è stato laureato al Concorso Pianistico Internazionale F. Chopin di Varsavia nel 2000 che lo ha portato ad una carriera mondiale come solista e con le maggiori orchestre nelle più rinomate sedi concertistiche come Carnegie Hall di New York, Southbank Centre di Londra e Konzerhaus di Berlino.

Vincitore del Cleveland International Piano Competition e premiato ai Concorsi Van Cliburn, Honens, Geza Anda, Dublino, Valencia e Sendai, Roberto Plano ha intrapreso una carriera internazionale che lo ha portato ad esibirsi in sale più prestigiose al mondo. Ha suonato come solista con le più importanti orchestre al mondo, diretto da celebri direttori tra cui Sir Neville Marriner, Pinchas Zuckerman, James Conlon, Gianluigi Gelmetti e Donato Renzetti. Ha inciso per le etichette Sipario, Azica, Arktos, Concerto e Brilliant Classics, ed è di recente pubblicazione il suo disco di debutto per Decca con l’incisione integrale delle "Harmonies Poetiques et Religieuses di Liszt", opera che mancava nel catalogo della grande casa discografica inglese da più di 50 anni. Diventato in breve tempo uno dei docenti più ricercati negli USA, dal 2018 al 2023 insegna presso l’Indiana University Jacobs School of Music di Bloomington. Dal 2023 è docente di pianoforte presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, il Royal Northern College of Music di Manchester (UK) e l’Accademia di Musica di Pinerolo.