Le "Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi al Teatro Malibran

Federico Guglielmo, nella doppia veste di violino solista e direttore, torna alla testa dell’Orchestra del Teatro La Fenice nel prossimo concerto in programma al Teatro Malibran venerdì 3 marzo 2023 ore 20.00 (turno S) e sabato 4 marzo 2023 ore 20.00, nell’ambito della Stagione Sinfonica 2022-2023 della Fondazione Teatro La Fenice.

Il maestro padovano, punto di riferimento per l’interpretazione del repertorio barocco, dirigerà un programma musicale che prevede l’esecuzione delle celeberrime stagioni di Antonio Vivaldi, che saranno precedute da due pagine meno conosciute: l’Ouverture n. 6 in sol minore di Francesco Maria Veracini e il Concerto in re maggiore JunP I.7 di Johann Georg Pisendel. Il concerto sarà replicato domenica 5 marzo 2023 alle ore 21.00 al Teatro Sociale Eugenio Balzan di Badia Polesine. L'evento di sabato 4 marzo sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del Teatro.