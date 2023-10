I Queen of Saba presentano il nuovo album "Medusa" ad Argo16

Medusa, il nuovo album dei Queen of Saba distribuito da Believe, sarà fuori ovunque venerdì 13 ottobre e verrà celebrato con uno speciale appuntamento ad Argo16, lo spazio culturale del Parco Scientifico-Tecnologico Vega, sabato 14 ottobre alle 21.00.

Medusa arriva a distanza di più di due anni da Fatamorgana, l’album di esordio dei Queen of Saba: è una nuova avventura musicale all’insegna dell’evoluzione, ma sempre con lo stesso chiaro principio in mente, quello per cui i limiti sono fatti per essere superati.

«Medusa è una menade danzante che ci invita in un mondo fuori dal binario, dove si celebra la trans joy e la salute mentale non è un argomento tabù – spiegano i Queen of Saba –. Un mondo verde acido e rosa shocking, affastellato di figure scontornate, vegetazione prepotente e atti contro natura. Medusa è il mostruoso che da dentro di noi scalpita e sibila e cerca di tracciare una strada mai percorsa prima».

Il disco è stato anticipato in questi mesi dai singoli “Cagne vere" feat. BigMama e “Rave in the Casba”, brano inserito nella playlist Equal Italia di Spotify, manifesto di una musica e di un attivismo che non vogliono stare alle regole del mainstream. Lo stesso giorno in cui verrà pubblicato l'album, sarà lanciato anche il nuovo singolo “ACAB (Amami Come Ameresti Bambi)” feat. Willie Peyote, un brano che racconta dell’incontro tra storie d’amore, di rivolta e di attivismo che, secondo gli artisti, non può e non deve allontanarsi dalla dimensione artistica, che segue i singoli pubblicati negli scorsi mesi. «Dire Willie Peyote e dire Torino è come dire la stessa cosa, e per una canzone che è sì una dedica d'amore a una persona ma anche a una città che resiste non potevamo sperare di meglio. Le sue barre arrivano dritte al punto e raccolgono con generosità lo spirito del pezzo, facendolo proprio. Speriamo di trovare presto per le strade di Torino un graffito con scritto "Sei molto più bella di una gazzella che brucia”» raccontano i Queen of Saba.

Queen of Saba

Alieni in un mondo che spinge al binarismo, i Queen of Saba si presentano con colorata irruenza per smantellare i dogmi di genere ed esplorare le infinite sfumature della musica. Duo elettronico con un'anima analogica composto da Sara Santi e Lorenzo Battistel, si cibano di influenze Neo-Soul, alternative R&B, Disco Pop, Hip-Hop e Indietronica. Debuttano dal vivo nell’aprile 2019. Dopo la pubblicazione di cinque singoli in inglese, a giugno 2021 pubblicano Fatamorgana, album di nove tracce in italiano, e a marzo 2022 il singolo “Pesca Noche” in collaborazione con Ganoona, artista milanese. Il duo si inserisce nel contesto indipendente veneziano de La Colletta Dischi, neonata etichetta di cui sono co-fondatori. Nell’estate del 2021 hanno organizzato una tourne?e di 35 date in tutta Italia. Il 2023 dei Queen of Saba inizia con la pubblicazione di diversi singoli e un tour estivo che li ha portati in giro per la penisola, in attesa del nuovo album Medusa, fuori venerdì 13 ottobre.