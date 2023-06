Art Night: una caccia al tesoro tra i palazzi Grimani e Querini Stampalia

In occasione della dodicesima edizione di Art Night, la notte di contaminazione culturale, artistica e musicale a Venezia ideata e organizzata da Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia, sabato 17 giugno 2023, la Fondazione Querini Stampalia propone un collage di suggestioni culturali.

Si parte con la Caccia al tesoro tra i palazzi Grimani e Querini Stampalia in collaborazione con il Museo di Palazzo Grimani per proseguire con un reading con tombola in omaggio alla poetessa Wislava Szymborska nel giardino di Carlo Scarpa. Due appuntamenti che coinvolgeranno i partecipanti tra arte, divertimento, poesia e musica. Sarà anche l’occasione per poter visitare gratuitamente le collezioni permanenti e la mostra in corso DoorScape | Lo spazio oltre la soglia.

Caccia al tesoro

Alle 18, Fondazione Querini Stampalia e Palazzo Grimani fanno squadra e invitano il pubblico a partecipare ad un gioco per scoprire storia, opere e dettagli di due dimore storiche del patriziato veneziano, due antiche istituzioni che molto hanno in comune. Mappe, prove, indizi e indovinelli in una caccia al tesoro che da Campo Santa Maria Formosa guiderà i partecipanti all’interno, nelle stanze di questi palazzi, tra oggetti e capolavori in essi custoditi.

Reading dedicato a Wislava Szymborska

Alle 20.30, il giardino di Carlo Scarpa diventa lo scenario per il reading dedicato alla poetessa polacca Wislava Szymborska, premio Nobel nel 1996 e una delle voci più conosciute e amate del ‘900. Lo spettacolo di e con Margherita Stevanato ne abbozzerà un breve ritratto con racconti, stralci di discorsi e lettere ma soprattutto con i suoi versi che si intrecceranno alle note del flauto di Daniele Ruggeri ad evocare il potere dei suoi pensieri.

Al termine dell’incontro, tutti saranno coinvolti in una tombola, che come premi avrà gli oggetti più curiosi che i partecipanti sono invitati a portare. È un gioco che la Szymborska, grande collezionista di kitsch, aveva l’abitudine di fare e che i suoi amici, ancor oggi, amano riproporre in suo ricordo.

Per iscrizioni www.querinistampalia.org