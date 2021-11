Fondazione Querini Stampalia: aperture straordinarie con concerto e aperitivo

22 euro per ciascun appuntamento

Prezzo 22 euro per ciascun appuntamento

Un racconto inedito della Querini Stampalia con tre tappe di un itinerario ideale, ispirato da alcune opere delle collezioni: un dipinto, una porcellana, un libro antico. Storie e declinazioni sonore, fra antico e contemporaneo, per uscire da se stessi e dai confini conosciuti, per ritrovarsi e ritornare. È Altro, Altrove. Spaesamenti musicali, la rassegna proposta dalla Fondazione Querini Stampalia tra novembre e febbraio prossimi in collaborazione con Cecilia Vendrasco, Pietro Tonolo e Giancarlo Bianchetti.

Cambiare identità, nasconderla, fingerla, subirla, rivendicarla, rintracciarla nelle trasmutazioni del mito, del sogno o nel gioco anche carnevalesco del travestimento. Cercare la fuga, l’avventura, la salvezza in esotiche geografie, attraversate realmente o immaginate solamente. Come Ulisse. Come Dante. Sono solo alcune delle inedite suggestioni che si potranno vivere nel corso della rassegna.

Ad ogni incontro un tema, prima suggerito da opere delle collezioni illustrate dai conservatori del Museo, poi evocato dall’ascolto di brani musicali tratti dal repertorio storico e contemporaneo, improvvisazioni jazz e composizioni inedite.

Metamorfosi nel mito fa da filo conduttore al primo appuntamento di mercoledì 17 novembre 2021 che prende spunto dalle Metamorfosi di Ovidio; Digressioni nei sogni è la proposta per il 27 gennaio 2022 ispirata all’Hypnerotomachia Polyphili; per concludere con Giochi e mascheramenti il 17 febbraio 2022 in occasione del Carnevale con le suggestioni delle opere di Gabriel Bella.

Ciascun incontro prevede:

alle ore 18 l'apertura straordinaria e la visita alle collezioni d’arte come ‘preludio’

alle ore 19 il concerto a tema a cura di Cecilia Vendrasco flauti, Pietro Tonolo sassofoni e Giancarlo Bianchetti chitarra

a conclusione un aperitivo per condividere la ricchezza della ‘contaminazione’.

Posti limitati, ingresso con green pass e su prenotazione a: manifestazioni@querinistampalia.org