Continua questo weekend "Urbs Scripta", il festival del graffiti

È iniziato l'8 maggio e proseguirà fino a domenica 12 "Urbs Scripta", il primo festival dedicato ai graffiti storici mai realizzato in Italia, che per dimensioni, carattere e varietà di proposte costituisce una esperienza unica nel panorama europeo. Il progetto nasce in collaborazione con il Comune di Venezia. Ispirato dal volume “I graffiti di Venezia” di Alberto Toso Fei e Desi Marangon - in cui gli autori hanno mappato per la prima volta oltre 6.000 graffiti in 5 anni di ricerca svelando un immenso patrimonio fino ad oggi sconosciuto - Urbs Scripta è alla sua seconda edizione: il Festival ideato e diretto dalla storica Desi Marangon e dallo scrittore Alberto Toso Fei, torna con una offerta potenziata e allargata dopo il successo di partecipazione, contenuto, varietà nelle proposte e - soprattutto - di gradimento del pubblico dello scorso anno.

Chi vi partecipa, assicurano gli organizzatori, scoprirà immagini e storie scolpite sulla pietra, che raccontano di navi, cronache, figure umane; slogan per l’elezione dei dogi o lamentazioni dei prigionieri; giochi, nomi, croci e date. Un insieme straordinario di presìdi di memoria, disseminato lungo tutta Venezia e le sue isole nelle chiese, nei palazzi, sui monumenti, che è parte della storia viva lasciata sulle pietre dalle persone comuni (in un modo che forse non ha eguali in nessun altro luogo, per estensione e bellezza), che nel raccontare le loro storie rendono improvvisamente i monumenti della città portatori di significati più profondi e diversi, senza smentire tuttavia mai la storia ben più sontuosa, scritta da dogi, artisti, poetesse, regine e capitani da mar alla conquista dell’Oriente.

Iniziato l'8 maggio da Chioggia, il festival prosegue oggi all'Ateneo Veneto.

Poi domani, sabato 11, dalle ore 11 alle 12.30 (due turni), visite guidate ai graffiti dei Pozzi e della Loggia. E dalle 17, alle Procuratie Vecchie - sede di The Human Safety Net -, la presentazione del dossier “Graffiti. La voce dei muri di Venezia” di Sara Fiorese e Cecilia Simic, con proiezione di un cortometraggio. A seguire, il dibattito pubblico: “A chi appartiene la città?”, con Nicola Tognon e Barbara Battagliarin di Masegni & Nizioleti Onlus, Marco Laudadio, artista, e Andrea Ceresa, writer.

Domenica 12, invece al Lazzaretto Nuovo alle 10, la visita guidata alle scritture parietali condotta dalla professoressa Francesca Malagnini, preceduta dalla presentazione della Graphic Novel “Bartolomeo Salazar, il silenzio della peste” di Stefano Obino (accesso solo su prenotazione su igraffitidivenezia@gmail.com).

E ancora alle 17, alle Procuratie Vecchie - sede di The Human Safety Net -, “Venezia: I segni della Sensa” di Alberto Toso Fei e Desi Marangon. A seguire: Caccia al Tesoro alla scoperta dei graffiti veneziani, in collaborazione con Caffè Al Todaro (accesso solo su prenotazione su igraffitidivenezia@gmail.com). Ritrovo finale in Pescheria a Rialto e festa conclusiva con dj set, preceduta da un intervento di Frullatorio, in collaborazione con Rialto Mio e Farini Venezia.

Per tutto il weekend, alla Sala San Leonardo (ore 11-17 sabato, 11-15 domenica), la mostra fotografica “I Graffiti di Venezia”, con calchi in resina per esperienza tattile, a ingresso libero. Alla fondazione Querini Stampalia, “Biblio-graffiti”, una vetrina di libri dedicati ai graffiti in Sala Lettura.