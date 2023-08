Con nove prove speciali, in scena il ventesimo Rally Città di Scorzè

Il rally Città di Scorzè, venerdì 4 e sabato 5 agosto, taglierà il traguardo della ventesima edizione. «Nessuno 32 anni fa ci avrebbe scommesso. Eppure – sottolineano con grande soddisfazione gli organizzatori di una corsa unica in Italia con strade strette, difficili, veloci contornate da fossi, prove speciali accessibili a chiunque – eccoci qua a festeggiare l’ambito traguardo, pronti a vivere insieme nuove emozioni».

Il programma prevede l’arrivo degli equipaggi giovedì 3 agosto. Dopo lo shakedown di Noale previsto alle 13:30 di venerdì 4 agosto, i concorrenti prenderanno il via della gara con la prova speciale spettacolo Base alle 21:11 dove saranno accolti da un’atmosfera elettrizzante per via della folla che li accoglierà lungo il percorso.

Il sabato mattina si riparte con la classica Fassinaro alle 10:37 dove piloti e navigatori percorreranno tutto d’un fiato i 10,50 chilometri della prova più lunga del rally, caratterizzata da molti cambi di ritmo e da “taglia” spettacolari. Tra i punti salienti della prova spiccano il toboga allestito di fronte alla Trattoria al Fassinaro ed il passaggio sul ponte del Mulino Todori. Il secondo giro è previsto alle 14:18 ed il terzo alle 17:49 in versione “mini”. I concorrenti si sposteranno poi sulla Preganziol, prova che viene riproposta quest’anno dopo le numerosissime richieste di piloti e spettatori entusiasti. Il tracciato è di 5,14 chilometri con una parte sterrata dove gli equipaggi più temerari faranno la differenza. Il secondo giro è previsto alle 14:56 mentre il terzo concluderà la gara alle 18:27. Il terzo spettacolare tratto cronometrato è quello di Zero Branco dove per fare il tempo è necessario compiere delle staccate millimetriche vista la presenza di numerosi allunghi che portano a curve secche. Il punto di più grande interesse è il salto che gli equipaggi affrontano poco dopo il via dei 7,40 chilometri di prova speciale dove si raccolgono folle di spettatori. La prova sarà ripetuta due volte ed il secondo giro è previsto alle 15:33. Una volta concluse le fatiche delle prove speciali i concorrenti transiteranno al palco di arrivo nella centralissima Via Roma a Scorzè alle ore 19:00.

La ventesima edizione del Rally Città di Scorzè, valido per Coppa Aci sport di zona, Campionato Alpe Adria rally cup, Trofeo Michelin 2023, Trofeo Aci Vicenza, R Italian trophy, Trofeo Pirelli, Accademia 2023 – è organizzato grazie al patrocinio e supporto dei Comuni di Scorzè, Noale, Trebaseleghe, Zero Branco, Preganziol e dell’Automobile Club Venezia. «Se la passione per i motori è ancora così forte sul nostro territorio – osserva il presidente Giorgio Capuis – lo si deve ad un manipolo di volontari che, con determinazione e diciamo anche coraggio, danno vita ad eventi straordinari come è il Rally Città di Scorzè. L’Ac Venezia è orgogliosa di essere partner di un’iniziativa dal grande valore sportivo-agonistico e anche sociale».

Anche quest’anno si consolida il legame tra il Rally Città di Scorzè e l’associazione contro le leucemie di Venezia. Durante la serata la serata del 4 agosto, presso l’ex base missilistica di Peseggia, l’Ail predisporrà un food truck per la vendita di panini e birra il cui ricavato andrà a sostegno delle attività di solidarietà. Anche il ricavato della vendita delle magliette rosse del Rally, presso il gazebo Ail in piazza, sarà devoluto all’associazione.

Il Rally Città di Scorzè, con le sue venti edizioni, può vantare numeri importanti: record di vittorie per Andrea Dal Ponte (5) seguito a breve distanza da Adriano Lovisetto (3), prima vittoria in carriera per Stefano Albertini che nel 2010 stacca di un nulla l’altro enfant prodige Andrea Crugnola (si, proprio lui, il campione italiano in carica), unica o quasi vittoria di una R4 (2011 Turolo con la Mitsu), 2 vittorie per il super gentlemen driver Lino Acco (91 e 92, kadett Gsi) e per il simpatico duo Carraro-Silotto (Clio 07 e 08), un incredibile pari merito al centesimo tra Dal Ponte e Battaglin risolto a favore di quest’ultimo per la discriminante, una vittoria per Fabio Andolfi, per Ema Zecchin, per Stefano Ciresola. (‘93) e una per Giampolo Bizzotto. Hanno amichevolmente dato spettacolo sulle nostre strade Alex Fiorio, Andrea Dallavilla, Gigi Galli, il grande Jean Ragnotti ed il Campione Giandomenico Basso.