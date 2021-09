Prezzo non disponibile

Dal 11/09/2021 al 12/09/2021

Si svolge nel weekend il Rally Motonautico Venezia-Pordenone, arrivato alla 50ª edizione e che quest'anno coincide con le celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione di Venezia. Il rally, che è anche una delle gare del campionato regionale di regolarità FIM- Federazione Italiana Motonautica, è promosso dal gruppo sportivo nautico “Portus Naonis”. «Si tratta di una delle manifestazioni più longeve dell’Alto Adriatico - spiega il presidente Giuseppe Pedicini - e punta a valorizzare l’antica idrovia che collegava Venezia con il punto più a Nord raggiungibile via acqua, Pordenone. I concorrenti scelgono alla partenza la velocità con cui intendono gareggiare fra quelle stabilite dall’organizzazione, vince chi rispetta la media prescelta che viene controllata dai cronometristi ufficiali posti lungo il percorso».

Il rally parte da Venezia (Lio Grando) alle ore 9.00 di sabato 11 settembre e, attraverso le acque interne della gronda lagunare, giunge a Caorle per poi proseguire lungo i fiumi Livenza, Meduna e Noncello fino all'approdo di Pordenone, capolinea dell’antica via d’acqua, verso le ore 15.30. Una trentina di barche di media misura (7 metri) percorreranno circa 140 chilometri in un ambiente naturale di grande bellezza e varietà. Domenica 12 settembre partenza dei partecipanti da Pordenone alle ore 9.30.