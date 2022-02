La tragica storia d'amore tra due treni al Teatro Goldoni

Dopo il successo di Tempest project per la regia di Peter Brook, al Teatro Goldoni continuano gli appuntamenti internazionali della Stagione Scenari senza confini che per il Carnevale porta a Venezia le originali marionette georgiane del Teatro Gabriadze: il 23 e il 24 febbraio va in scena Ramona, la storia tragica di due treni innamorati.

Ramona al Goldoni di Venezia

Ramona è la tragica storia d’amore tra due treni. In una piccola stazione ferroviaria del Caucaso Ramona, una locomotiva capace di muoversi per soli 300 metri per volta, è in attesa del ritorno dell’eroico Ermon, una locomotiva partita per un lungo viaggio verso la Siberia. La loro separazione dura prima mesi, poi lunghi anni che gli eroi affrontano distanti l’uno dall’altra nella buona e nella cattiva sorte fino a quando un circo itinerante non arriva in città e la vita di Ramona cambia per sempre. Gli amanti lontani si incontreranno di nuovo, ma in quali circostanze? Riusciranno a ritrovare l’amore perduto?

Gabriadze è maestro nel mescolare umorismo a dolore straziante in uno stile teatrale unico ambientato in un mondo di figure animate e marionette misteriosamente umane.