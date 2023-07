Raphael Gualazzi in concerto al Teatro Toniolo di Mestre

Prezzo non disponibile

Mestre è al centro della musica, con i protagonisti della scena nazionale e internazionale che scelgono la città e il Toniolo per presentare le loro nuove produzioni artistiche. Dopo l’annuncio del concerto di Elio e le Storie Tese di dicembre, adesso è la volta di Rapahel Gualazzi che il 3 novembre ha scelto il Teatro Toniolo del Settore Cultura del Comune di Venezia come tappa del suo tour, prodotto e organizzato da Baobab Music and Ethics.

Il tour prende il nome dall'ultima canzone dell’artista, “Vivido il tramonto”, scritta e composta da Gualazzi: è un brano fortemente onirico, che segue le atmosfere di un progetto album di prossima uscita, dedicato ai sogni. Soul, latin, psichedelia sono gli ingredienti musicali che si mescolano e si fanno avvolgere dall’arrangiamento di fiati ed archi, scritto dal Maestro Stefano Nanni.

I biglietti sono in vendita solo su Ticketone, online e presso i punti vendita.