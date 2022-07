La Rappresentante di Lista continua il tour MyM - Ciao Ciao edition: venti appuntamenti dal vivo che riporteranno il progetto fondato nel 2011 da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sui palchi di tutta Italia. Il duo passerà da Caorle per un atteso live al SuoniCaorle il 6 luglio 2022.

La Rappresentante di Lista in concerto a Caorle

Le emozioni saranno tante per Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina: quella di un nuovo spettacolo con un nuovo allestimento e una formazione allargata, quella di tornare a esibirsi davanti a un pubblico festante e non distanziato, dopo lo stop del tour nei club di Go Go Diva a causa della pandemia, in una stagione live che segue il grande successo di Ciao Ciao all’ultimo Festival di Sanremo e l’annuncio del nuovo singolo Diva, in uscita il 17 giugno, che entrerà in scaletta proprio per questo nuovo tour.

Oltre alla cantante Veronica Lucchesi e al polistrumentista Dario Mangiaracina (piano elettrico, chitarra elettrica ed acustica e voci), quest’anno saranno ben sei gli altri i musicisti che saliranno sul palco: una formazione in crescita che comprenderà per questo tour, Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra acustica, percussioni e cori), Roberto Calabrese (batteria), Carmelo Drago (basso) e Roberto Cammarata (chitarra elettrica).

«Non vediamo l'ora di portare in giro questo concerto – racconta la Rappresentante di Lista -. Si realizza un nostro grande sogno: essere in tanti sul palcoscenico, avere la musica come protagonista, vivere insieme al pubblico il live. E siamo pronti a goderci ogni singolo respiro, ogni lacrima, ogni grido ad ogni data. Ci trovate lì, a fare casino. Are U ready for this?».