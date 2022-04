Rassegna cinematografica - dietro l'uniforme

DIETRO L'UNIFORME - rassegna cinematografica



___________



La rassegna Dietro l’uniforme disvela la dimensione umana della guerra e il suo dramma, nella prospettiva di soldati, generali e militari che combattono in prima linea, chiamati a farlo con le armi che disumanizzano e straziano per sempre l’identità e la dignità di chi le impugna, insieme alle vite delle persone che ne subiscono l’azione.



I protagonisti sono alle prese con dilemmi esistenziali, oppure sull’orlo della follia e della paranoia. Prevalgono in essi viltà, codardia, paura, solitudine, umiliazione, ossessioni. Emozioni e sentimenti che nulla hanno a che fare con eroismo, premi, vittorie sul campo. Ma che svelano, ancora una volta, la realtà della guerra e spingono a opporsi ad essa senza riserve.



Con la rassegna si vuole porre l’accento sulle uniche conseguenze della guerra che contano: le sofferenze umane. Perché “gli unici a favore della guerra sono quelli che non la combattono”.



La rassegna inizierà mercoledì 27 aprile alle 18, con Il dottor Stranamore (1964), racconto sull’assurdità della distruzione reciproca per mezzo della bomba atomica. Incubo che a tratti, nella storia, minaccia di realizzarsi.



Inizio proiezioni: ore 18



CALENDARIO:



mercoledì 27 aprile – Il dottor Stranamore (Stanley Kubrick, 1964, 90 min)



mercoledì 4 maggio – 12 soldati (Jerry Bruckheimer, 2018, 125 min)



mercoledì 11 maggio – La sottile linea rossa (Terrence Malick, 1998, 170 min)



mercoledì 18 maggio – Orizzonti di gloria (Stanley Kubrick, 1957, 84 min)



mercoledì 25 maggio – Full metal jacket (Stanley Kubrick, 1987, 116 min)





L’ingresso alle proiezioni sarà libero fino ad esaurimento posti e sottoposto alle norme anti Covid-19 vigenti.