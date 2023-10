Parte la rassegna letteraria "In_Giallo" con Diego De Silva, Ilaria Tuti e Mariolina Venezia

Dalle procure ai commissariati, dagli studi legali ai tribunali: il giallo è in pole position nella letteratura di genere che, dalle pagine dei libri, si proietta in questa stagione sul piccolo schermo. La serialità televisiva accoglie le storie dei personaggi più amati dai lettori e i palinsesti si affollano di saghe gialle, tratte dagli ultimi best seller. Fra cronaca nera e thriller, fra cold case, storie di malavita e intrecci di ordinaria criminalità, ecco tre incontri del cartellone In_touch declinati nel segno del noir: la rassegna sarà di scena dal 7 novembre al 3 dicembre nella Biblioteca civica Vez di Mestre, e vedrà protagoniste tre firme cult della scrittura di genere – gli scrittori Diego De Silva, Ilaria Tuti e Mariolina Venezia – per riscoprire le storie, le atmosfere, le ambientazioni legate a personaggi che sono entrati nel nostro immaginario.

Il programma

Si parte martedì 7 novembre, alle 18, con “Malinconico, avvocato d’insuccesso”: uscito dalla sapida penna dello scrittore Diego De Silva, Vincenzo Malinconico è un avvocato poco brillante, quasi disoccupato, quasi divorziato e quasi felice, straordinariamente dotato nel filosofeggiare. La città che fa da sfondo alle sue vicende è Salerno e il personaggio deve parte della sua meritatissima popolarità all'interpretazione dell’attore Massimiliano Gallo, nella serie tv firmata Rai. L’ultima avventura dell’avvocato, "Sono felice, dove ho sbagliato?" (Einaudi) è uscita nella primavera 2022. Con Diego De Silva converserà la giornalista Anna Sandri.

Si prosegue, martedì 14 novembre, con un’autrice prediletta dagli amanti del giallo, la scrittrice friulana Ilaria Tuti, e la sua creatura letteraria, il commissario Teresa Battaglia, al centro di molti libri pubblicati nelle ultime stagioni: "Madre d’ossa" (Longanesi), uscito lo scorso giugno, ci farà ritrovare Teresa Battaglia in mezzo alle montagne, proprio sulla scena del crimine, sporca di sangue e con il cadavere di un ragazzo fra le braccia. Specializzata in profiling, Teresa Battaglia – che ha il volto televisivo di Elena Sofia Ricci – si occupa di cold case e le sue storie sono ambientate a Travenì, un paese che prende ispirazione dei luoghi della montagna friulana, patria di Ilaria Tuti. A dialogare con la scrittrice sarà il giornalista Edoardo Vigna.

Terzo e ultimo incontro di In_giallo 2023 con la scrittrice Premio Campiello Mariolina Venezia, che ha dato vita alla saga del sostituto procuratore Imma Tataranni, un carattere tenace e deciso, da cui emergono tratti ironici e teneri. Nell’ultimo libro che le ha dedicato la sua autrice, "Ecchecavolo. Il mondo secondo Imma Tataranni" (Einaudi), la protagonista si muove in una Matera sempre molto suggestiva: e mentre fa la fila alla posta o risolve un caso, la PM piú chiacchierata di tutto il Centro Sud esprime la sua visione del mondo e si confronta con pensieri e desideri inconfessabili, idiosincrasie, debolezze, aneddoti inediti e segreti. Nella fiction campione di share, Imma Tataranni ha il volto ormai iconico dell’attrice Vanessa Scalera. A Mestre l’autrice Mariolina Venezia dialogherà con il giornalista Roberto Bonaldi.

Gli incontri di In_giallo, a cura di Vuesse&c, prevedono sempre l’ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili: gli spettatori con prenotazione (facilmente cliccabile sulla piattaforma eventbrite) potranno accedere nelle sale dalle 17.30, il pubblico privo di prenotazione potrà accedere dalle 17.55, usufruendo dei posti a sedere rimasti. Ulteriori dettagli sono disponibili online. A conclusione di ogni incontro è previsto il firmacopie delle autrici e autori impegnati negli eventi.