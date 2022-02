Il re del trasformismo Ennio Marchetto al Teatro Toniolo

Sabato 12 febbraio (ore 21), al Teatro Toniolo di Mestre, va in scena il re del trasformismo Ennio Marchetto con lo spettacolo The living paper cartoon, quarto appuntamento della stagione della comità d'autore. Maestro del trasformismo teatrale, il veneziano Ennio Marchetto con i suoi celebri costumi di carta dà vita ad uno spettacolo che è una vera e propria Babilonia di creatività. The Living Paper Cartoon non ha confini, piace ovunque, ad un pubblico eterogeneo dai 7 ai 70 anni.

Non è facile spiegare cosa esattamente succeda durante un suo spettacolo. Ci sono dei costumi di carta, che raffigurano personaggi italiani e stranieri, e ad animarli c’è lui, straordinario performer capace di ripetere movenze e tic che rendono tutto esilarante. Tina Turner, Mina, Liza Minelli, Marilyn Monroe, Vasco Rossi, Madonna, Pavarotti… ma anche nuovi protagonisti dello spettacolo come Lady Gaga, Arisa, Marco Mengoni. Ennio Marchetto non si limita però ad evocare grandi talenti del passato e del presente; come tutti i migliori trasformisti del palcoscenico la forza dello spettacolo consiste nella straordinaria velocità con cui il performer utilizza i costumi. Li apre, aggiunge particolari disegnati e parrucche di carta, dando vita ad uno spettacolo unico nel suo genere, un’autentica sarabanda di musica e teatro.