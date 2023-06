A Portogruaro il reading poetico con le voci più interessanti del territorio

Ritorna mercoledì 28 giugno la rassegna "Notturni piccolo festival della poesia e delle arti notturne", organizzato dall’associazione culturale Porto dei Benandanti di Portogruaro con il sostegno della Fondazione di Venezia e dei Comuni di Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro e San Michele al Tagliamento.

All ore 21 si terrà il reading poetico “Faro reading”, realizzato in collaborazione con Bottega del Mondo "Pace Sviluppo e Solidarietà”, luogo in cui si terrà l'evento. Il “paesaggio sonoro” della serata è affidato a Marco Opla Pasian e alla sua chitarra elettrica mentre la serata è presentata dal prof. Sandro Pellarin.

A parlare saranno i poeti Benandanti Roberto Ferrari, Piero Simon Ostan, Guido Cupani, Francesco Tomada e Gianluca Gobbato insieme a due straordinarie poetesse ospiti: Barbara Boatto e Giorgia Vecchies. Queste talentuose donne porteranno la loro voce e la loro poesia, nuove sfumature e profondità al tema di questa 19esima edizione del festival dedicato al "Faro". Attraverso le parole incisive e suggestive degli autori esploreranno insieme il potere di questa metafora come simbolo di speranza, salvezza e luce. Sarà un'esperienza poetica coinvolgente, in cui le parole delle poetesse ospiti e dei poeti Benandanti risplenderanno come fari nel buio, offrendo riflessioni profonde e ispiratrici. Un viaggio poetico unico arricchito dalla presenza musicale di Marco Pasian, che con la sua chitarra elettrica contribuirà a creare un'esperienza coinvolgente.