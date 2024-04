Domenica 14 aprile si recupera a Campalto la sfilata di carri allegorici

Musica, animazione, giostre, stand gastronomici e mercatini: domenica 14 aprile a Campalto si recupera la tradizionale sfilata di carri allegorici, sospesa per maltempo durante il Carnevale di Venezia. La sfilata partirà alle ore 15.30.

Sono previsti oltre 2 chilometri di sfilata, con partenza da via Orlanda adiacente chiesa di San Martino, proseguirà per via Passo, Via Sabbadino, Via Bagaron e infine nuovamente via Orlanda, dove proprio di fronte alla chiesa di San Benedetto sarà allestito il palco per le premiazioni. Come ogni anno, ci sarà la parata iniziale delle motociclette in tenuta carnevalesca, con auto storiche al seguito, vedrà la partecipazione di oltre 25 attrazioni tra carri, bande e gruppi mascherati.

La sfilata durerà circa 3 ore con oltre 130 volontari impegnati sul campo. Dalle 18 dj set in Piazzale San Benedetto con dj Andy Mancuso from Radio Piterpan. Alle 18.30 estrazione biglietti della lotteria Carnevale Campalto e per tutta la durata della manifestazione trucca bimbi, baby dance, laboratori e animazione. Inoltre, stand gastronomici, giostrine e mercatino dell’artigianato che inizieranno già da sabato 13 aprile dalle ore 9.00. L'evento è promosso dalla Civica culturale Pro Campalto, in collaborazione con il Comune di Venezia, Vela Spa e numerose associazioni ed è patrocinato dalla Regione Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia.

Modifiche alla viabilità

In occasione della sfilata sono previste alcune modifiche relative alla viabilità a Campalto, soprattutto per quanto riguarda la circolazione del traffico veicolare nella direttrice Venezia – aeroporto e viceversa. Sono state individuate tre aree di parcheggio: