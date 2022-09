Alla Baia del Forte doppia serata con Red Ronnie: ospiti Ilaria Argiolas e Roberta Giallo

Il 14 e 15 settembre l'area lounge della Baia del Forte, a Forte Marghera, ospita due appuntamenti con Red Ronnie in collaborazione con Vela Spa e O’ group. In doppia data, alle 19.45, il conduttore andrà in scena con “40 anni di musica: dal Roxy Bar alla Baia del Forte” assieme a due special guest: il 14 settembre Ilaria Argiolas, il 15 Roberta Giallo.

Dal 1983 ad oggi, Red Ronnie ha incontrato e intervistato tutte le più importanti star musicali, e molte di loro si sono esibite nei suoi programmi. Red porterà sul palco una lunga serie di video inediti o visti solo durante una diretta e mai riproposti: Vasco Rossi, Franco Battiato, Paul McCartney, David Bowie, George Harrison, Keith Richards, Mick Jagger, Francesco Guccini, Lucio Dalla, solo per citarne alcuni.

Gli eventi, nell’ambito della rassegna "palcoscenici metropolitani", sono organizzati dal Settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven grazie al contributo del ministero della cultura tramite il fondo unico per lo spettacolo.

Ilaria Argiolas è una cantautrice rock, eclettica e ancestrale con l’impeto dell’ironia e la provocazione. È nata il 6 settembre 1990 nella periferia a sud di Roma e ha origine sarda. Solitaria e introspettiva già da piccolissima rifugiava nella musica, nella poesia e nella pittura le sue passioni come mezzo unico per comunicare. Inizia a suonare la chitarra classica a 6 anni imitando il fratello maggiore che le trasmette l’amore per la musica e per i grandi cantautori del passato come Fabrizio De Andrè, Francesco De Gregori e Roberto Vecchioni.

Roberta Giallo è artista poliedrica, cantautrice, scrittrice, attrice, pittrice e performer teatrale. Debutta ufficialmente aprendo il concerto di Sting in piazza del Plebiscito a Napoli e viene notata da Mauro Malavasi che la introduce a Lucio Dalla, il quale diventa suo amico e mentore. Fa incetta di premi: Premio dei Premi MEI, Premio Bindi, “Un Certain Regard” di Musicultura, Targa Kora premio Lauzi e altri, fino al più recente Premio Musicale Dino Campana(20/08/22).