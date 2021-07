Redentore a Spinea: venerdì sera in centro animazione, negozi e mercatino

Venerdì sera Confcommercio, Comune, Pro Loco e commercianti di Spinea saranno in piazza per la ripartenza: negozi attivi, mercatino aperto e momenti di animazione. «C’è voglia di ripartire», soprattutto in corrispondenza del Redentore e dell'atmosfera tipicamente estiva che si respira in una speciale serata sotto le stelle, come non accadeva da tempo in città.

A rendere possibile il ritorno delle manifestazioni estive in centro, con l’appuntamento denominato “Aspettando el Redentor, femo shopping con amor”, è Confcommercio del Miranese, con la Pro Loco di Spinea, il Comune e i commercianti del distretto “Spinea, ville popoli e mercanzie”, che hanno organizzato a partire dalle 19.30 e per tutta la serata mercatini, musica e animazione per tutti i gusti e le età. A legare l’appuntamento con la “Notte famossima” veneziana, in programma il giorno dopo, saranno riferimenti e omaggi alla storia e bellezza di Venezia, con il leone di San Marco che farà bella mostra di sé in tutte le vetrine delle attività aderenti.

Protagonisti i saldi estivi, che come sempre caratterizzano lo shopping in questo periodo dell’anno, con le ultime grandi offerte di stagione e per l’occasione, dunque, i negozi rimarranno aperti fino a tardi. In piazza, lungo via Roma e non solo, ci sarà anche il “Mercatino della fantasia”, con le bancarelle di prodotti artigianali e le opere dell’ingegno, poi musica per allietare la passeggiata nel centro della città, con la Funkasin Street Band, le coreografie itineranti di “Io ballo”, portate in piazza da Impronta e lo spettacolo dell’emule di Michael Jackson, Andrea Jackson.

Un ritorno alle vecchie abitudini, quando Spinea, in questo periodo dell’anno, era teatro della Notte gialla, che purtroppo non è ancora possibile riproporre a causa delle restrizioni per la pandemia. Una sessantina di negozi ed esercenti della città però non si sono dati per vinti e hanno fatto squadra e organizzato, dopo molti mesi senza eventi, un appuntamento di piazza. «Abbiamo pensato – spiega la delegata di Confcommercio a Spinea, Patrizia Vianello – a un appuntamento sotto le stelle legato al grande evento di Venezia di sabato: una sorta di vigilia di attesa e per questo le vetrine saranno addobbate a festa con le bandiere di San Marco. Spinea ha voglia di ripartire e i commercianti si sono dimostrati entusiasti di questa opportunità, dopo mesi difficili per tutti».