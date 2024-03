A Venezia la regata delle 50 caorline per la pace

Venezia contro i conflitti bellici. La tradizionale Regata delle 50 caorline, in programma il 7 aprile lungo il canale della Giudecca, quest'anno sarà ribattezzata "Regata delle 50 caorline per la Pace". L'iniziativa, promossa da Comune di Venezia e Regione del Veneto, vede la collaborazione della Fondazione Milano Cortina 2026 e la supervisione del Cio.

Quella scelta non è una data casuale, dal momento che la manifestazione si svolgerà all'indomani della "Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace". Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha spiegato il desiderio di «lanciare un messaggio forte di pace. Vogliamo farlo attraverso lo sport, perché simbolo che incarna i valori del rispetto delle persone, emblema di inclusione e solidarietà».

Nel ricordare l'importanza dello sport come strumento di solidarietà tra gli uomini e i popoli, il sindaco, Luigi Brugnaro ha sottolineato che «l'integrazione da secoli è una delle grandi anime di Venezia: una città che non ha mura ma, nonostante questo, ha saputo imporre dei confini. I confini imposti dalle sue regole, dalle sue leggi, dalle sue tradizioni. Elementi forti della nostra comunità che hanno permesso alla città di essere aperta alle diverse culture e alle diverse usanze. Una città dove la convivenza ha sempre trovato il suo massimo sostegno nel rispetto degli uni sugli altri»,

Il percorso di regata, unica nel suo genere per il numero di imbarcazioni dello stesso tipo contemporaneamente in competizione tra loro, si snoderà lungo un percorso che partendo dall’area di San Basilio - nei pressi della stazione marittima -, e passando per il Canale della Giudecca con giro del "paletto" davanti a piazza San Marco e traguardando Punta della Dogana, giungerà al sagrato della Basilica della Madonna della Salute.