Torna in Canal Grande la Regata delle Befane

Torna venerdì 6 gennaio 2023 la Regata delle Befane su mascarete, manifestazione sportiva nata nel 1979 dall’inventiva e dall’estro di Nino Bianchetto ed Enzo Rinaldo. L’iniziativa, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è organizzata dalla Reale Società Canottieri Bucintoro.

Dopo la prima edizione, disputata dai due fondatori, il numero dei partecipanti alla regata è passato a cinque. Anche quest’anno si sono disputate le eliminatorie per definire i quattro finalisti che sfideranno il campione in carica, Riccardo Romanelli, sulla sua mascareta bianca. A contendergli il titolo saranno Federico Bianchini (arancione), Sandro Inchiostro (verde), Andrea Ciccarello (celeste) e Luca Simeone (rossa), con Francesco Guerra come riserva.

Come di consueto, è previsto il corteo acqueo delle imbarcazioni societarie che, alle 9.30, dai Magazzini del sale, sede della RSC Bucintoro, accompagneranno le cinque befane finaliste sul campo di regata e trasporteranno la calza gigante, simbolo dell’evento, per appenderla al Ponte di Rialto. Alle 10.45 ci saranno la presentazione dei partecipanti e l’estrazione dei numeri di gara. Il percorso della gara, che prenderà il via alle 11, rimarrà lo stesso delle edizioni passate: partenza davanti al Palazzo della Banca d’Italia con il ponte di Rialto alle spalle, giro del paletto – boa volante – nei pressi dell’imbocco di Rio di San Polo e ritorno, con arrivo sotto la volta del ponte.

Palmiro Fongher, vincitore di dodici edizioni della Regata Storica e vero e proprio monumento della voga a Venezia, sarà il giudice di gara, mentre Paolo Levorato, speaker della Regata storica, intratterrà gli spettatori e racconterà la gara in diretta.