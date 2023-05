Torna la Regata Interistituti di voga alla veneta

Dopo una pausa di quattro anni dovuta alla pandemia, torna, sabato 13 maggio, una gara tradizionalmente molto sentita tra le scuole superiori veneziane: la Regata Interistituti di voga alla veneta, che giunge così alla sua trentanovesima edizione.

La manifestazione – organizzata dall'Istituto Corner di Venezia, in collaborazione con il Comune di Venezia, il Coordinamento delle Remiere, la Canottieri Giudecca, l'Associazione Regatanti, Alilaguna e la Società di mutuo soccorso Carpentieri e Calafati – è stata presentata a Ca' Farsetti con una conferenza stampa a cui è intervenuto, con gli organizzatori e una qualificata rappresentanza degli atleti in gara, il consigliere del sindaco alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto.

«Sono davvero contento – ha sottolineato Giusto – che riprenda quello che è ormai da decenni un appuntamento tradizionale per gli studenti veneziani, ma più in generale per tutta la voga alla veneta. Una manifestazione che rinasce, come la fenice, ancora una volta (dopo aver rischiato, qualche anno fa, di essere cancellata), grazie al lavoro degli Uffici comunali, alla collaborazione dei vari istituti scolastici cittadini e all’organizzazione curata dal professor Piero Negrin».

Confermato anche il percorso che avevamo disegnato per l’edizione precedente, quella del 2019, ovvero dal Canale Contorta a Sacca San Biagio, per una distanza che tutte le imbarcazioni, dai più esperti ai principianti, riescono a coprire in circa un quarto d'ora, e su un bacino d’acqua, che possiamo definire ideale ‘palestra naturale’ essendo riparato e privo di onde.”

Quest’anno a sfidarsi sulle nove caorline maschili (messe a disposizione dal Coordinamento Remiere) e sulle sette mascarete femminili (prestate dalla Canottieri Giudecca) ci saranno altrettanti equipaggi (per un totale di una settantina di ragazzi) di otto diverse scuole superiori veneziane: l’Algarotti Sarpi, il Foscarini, il Benedetti Tommaseo, il Barbarigo, il Cavanis, il Corner, il Fermi, il Venier Cini.

La partenza delle mascarete è fissata per le ore 10; a seguire si svolgerà quella delle caorline.