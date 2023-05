Venezia si appresta ad ospitare il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare

Celebrare le rivalità e le imprese delle più Repubbliche marinare italiane, ovvero Venezia, Amalfi, Genova e Pisa: è questo lo scopo del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, manifestazione sportiva istituita nel 1955 e che quest’anno, per la sua 68ª edizione, torna ad essere disputata nella laguna veneziana, prendendo quindi un posto di rilievo all’interno del calendario di eventi del Salone Nautico. L’appuntamento è per venerdì 2 e sabato 3 giugno, quando gli equipaggi femminili e maschili delle quattro città scenderanno in acqua alla ricerca della vittoria.

La manifestazione è stata presentata lunedì mattina a Ca' Farsetti, alla presenza delle squadre di Venezia: l'equipaggio maschile e quello femminile, che è composto dal team delle università veneziane-Cus Venezia e dell'università di Padova.

Due regate

La novità di quest'anno è che ci saranno due regate. «Grazie a Venezia - ha spiegato il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto -, all’interno della regata delle Repubbliche Marinare sono entrate anche le donne, cosa che volevamo fortemente. Esiste infatti da due anni la categoria femminile che quest’anno, in occasione della 68ª edizione, è programmata per il giorno prima della regata principale».

L'evento verrà svolto nella laguna nord, con partenza verso Murano e l’arrivo davanti a Rio de le Galeazze, dove si potrà assistere alla competizione lungo l’apposita passerella, oppure sull’ampio spazio delle fondamenta. Sempre venerdì sfilerà, insieme alla presentazione degli equipaggi, il corteo delle quattro repubbliche all’interno dell’Arsenale e nel contesto del Salone Nautico. Il giorno seguente, invece, ci sarà la disputa maschile, il cui percorso rimane quello del 2019, per consentire agli equipaggi di concludere la gara sul Canal Grande, con linea d'arrivo davanti a Campo della Salute. Il punto di partenza rimane Sant’Elena, con gli equipaggi che costeggeranno la città fino al traguardo.

Il corteo storico

A precedere la regata, come richiede la tradizione, alle ore 17 ci sarà lo sfarzoso corteo storico, che costituisce uno dei momenti centrali di tutta la manifestazione. Da Piazza San Marco lungo la Riva degli Schiavoni e fino all’Arsenale sfileranno infatti i figuranti che vestono i panni di antichi personaggi che caratterizzano ciascuna repubblica; la Serenissima sarà rappresentata dalla regina Caterina Cornaro, colei che donò Cipro alla Repubblica di Venezia e ritornò in patria come "Figlia Prediletta di Venezia".

«A rendere ancora più prestigiosa questa edizione è l’articolarsi della manifestazione all’interno del palinsesto della quarta edizione del salone nautico di Venezia coinvolgendo per due giorni vari luoghi della città dalla laguna nord all'Arsenale fino al Canal Grande - ha detto il direttore operativo di Vela, Fabrizio D'Oria -. L’equipaggio veneziano gareggerà non solo con l’effige del leone di San Marco, ma con il brand del Salone Nautico. Un grande sforzo organizzativo per rendere ancora più prestigiosa questa edizione». Il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare sarà trasmesso anche in diretta televisiva, su Rai Due.