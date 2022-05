Regata delle Repubbliche Marinare, per la prima volta in gara le donne

È tutto pronto per la 66ª edizione della Regata delle antiche repubbliche marinare, appuntamento nato sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica italiana, che coniuga tradizione, folclore e sport, in programma ad Amalfi il prossimo 5 giugno. Questa mattina, a Ca’ Farsetti, si è svolta la presentazione degli equipaggi veneziani, che a bordo del loro galeone sfideranno gli atleti delle città di Pisa, Genova e della padrona di casa.

Quest’anno oltre alla sfida tra i galeoni delle antiche quattro Repubbliche (su un campo di gara lungo 2 mila metri in linea che abbraccia il tratto di mare che va dal Capo di Vettica fino alla Marina Grande) ci sarà un’ importante novità: il Comitato generale ha approvato all’unanimità l’istituzione di una nuova gara, sempre su galeoni, con equipaggio misto - con donne e non più di quattro uomini - sulla distanza di mille metri in programma sabato 4 giugno. Un evento mai accaduto prima nella storia del Palio, che strizza l’occhio all’emisfero femminile, simbolo di forza e intraprendenza. Per la città di Venezia l’equipaggio sarà costituito da sole donne, atlete del team delle università veneziane - Cus Venezia e dell’università di Padova.

Il programma della manifestazione

La manifestazione si aprirà venerdì 3 giugno con l’evento Kiss Kiss Play Summer Live; sabato 4 giugno si svolgerà il mini Palio remiero ad equipaggio misto con partenza alle ore 17.45 nello specchio acqueo Marmorata-Atrani. A seguire la presentazione degli equipaggi in Piazza Umberto I ad Atrani e successivamente il corteo storico da Atrani al duomo di Amalfi: 320 figuranti, circa 80 per ciascuna Repubblica, che si concluderà con uno spettacolo pirotecnico. Per Venezia aprirà la sfilata il gonfalone con il leone alato scortato da nobili, trombettieri e tamburini, rievocando l’accoglienza tributata alla regina Caterina Cornaro.

Domenica 5 giugno spazio al momento agonistico con la sfida tra i galeoni delle antiche quattro Repubbliche. Le città si contenderanno la vittoria a bordo di galeoni ricostruiti su modelli del XII secolo. Le imbarcazioni, realizzate sulla linea delle antiche “galere” o “feluche di rappresentanza”, sono dipinte con i colori tradizionali dei simboli delle quattro repubbliche: verde con leone per Venezia, bianco con drago per Genova, rosso con aquila per Pisa e azzurro con cavallo alato per Amalfi.

Gli equpaggi veneziani

Equipaggio femminile

Letizia Nuscis, studentessa Ca' Foscari (timoniera)

Dalila Anghetti, alumna Ca' Foscari

Martina Damuzzo, alumna Ca' Foscari

Anita Serena, studentessa Ca' Foscari

Chiara D'Este, studentessa Ca' Foscari

Monica Favaro, studentessa Università di Padova

Chiara Lastra, pre-iscritta Iuav

Sara De Battisti, pre-iscritta Ca' Foscari

Vittoria Stangherlin, pre-iscritta Ca' Foscari

Equipaggio maschile