Venezia si prepara ad accogliere la Regata Storica 2023

Venezia torna ad accogliere la Regata Storica, che si svolge ogni anno la prima domenica di settembre: grande attesa per uno dei momenti più spettacolari, pittoreschi e coinvolgenti della vita cittadina, seguita in particolare modo dai veneziani che si riuniscono lungo le rive del Canal Grande.

La regata da sempre ha coinvolto cittadini e forestieri. Le prime testimonianze storiche risalgono alla metà del secolo XIII e sono legate alla Festa delle Marie, ma è probabile che, in una città come Venezia da sempre proiettata sul mare, la regata abbia avuto origini più antiche, dettate dalla necessità di addestrare gli equipaggi al remo. Molto più tarda è la prima immagine visiva: un gruppo di barchette con la scritta “regata” si vede nella Pianta di Venezia di Jacopo dé Barbari del 1500. Da allora la regata sarà uno dei temi prediletti dai vedutisti per rappresentare una Venezia festeggiante. L’etimologia della parola regata è incerta, ma è probabile derivi dal termine aurigare (gareggiare), usato e attestato nel secolo XVI come sinonimo di gara. Da Venezia il termine passò nelle principali lingue europee indicando sempre una competizione agonistica su barche.

Il corteo che precede le sfide della Regata Storica rievoca l’accoglienza riservata nel 1489 a Caterina Cornaro, sposa del Re di Cipro, che ha rinunciato al trono a favore di Venezia. È una sfilata decine e decine di imbarcazioni tipiche cinquecentesche, multicolori e con gondolieri in costume, che trasportano il doge, la dogaressa, Caterina Cornaro, tutte le più alte cariche della Magistratura veneziana, in una fedele ricostruzione del passato glorioso di una delle Repubbliche Marinare più potenti e influenti del Mediterraneo.

Il programma di domenica 3 settembre

Dalle 15:30 gli zattieri del Piave alla Regata Storica: una zattera della Fameja dei Zatèr e Menadàs de la Piave di Codissago (Belluno) percorrerà dalle 15.30 il Canal Grande, con a bordo i rappresentanti delle associazioni europee, per ricordare il legame tra Venezia e le località lungo il Piave che rifornivano la Serenissima con il legname dei loro boschi.

Dalle ore 16.00 il corteo storico-sportivo: sfilata lungo il Canal Grande di imbarcazioni storiche con figuranti in costume, gondole e imbarcazioni delle associazioni remiere di voga alla veneta. Percorso: Bacino di San Marco, Canal Grande, Rialto, Ferrovia e ritorno lungo il Canal Grande fino a Ca’ Foscari.

Alle ore 16.30 la Regata delle maciarele e delle schie: regata su mascarete a due remi riservata a ragazzi.

Alle ore 16.50 la Regata dei giovanissimi su pupparini a due remi.

Alle 17.10 la Regata delle caorline a sei remi. Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari. Si terrà inoltre la Sfida Remiera Internazionale delle Università: competizione su galeoni a 8 remi tra l’equipaggio delle Università Ca’ Foscari / Iuav di Venezia e le squadre di altre università.

Alle 17.40 la Regata delle donne su mascarete a due remi. Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca' Foscari.

Ore 18.10: Regata dei gondolini a due remi. Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca' Foscari.

Eventi collaterali

Domenica 3 settembre, a partire dalle ore 16:00, il Coro Serenissima si esibisce presso il Campo della Salute. La Banda di Tessera si esibisce presso la Stazione di Venezia Santa Lucia. La Barca dei Comici (a cura della compagnia Pantakin, regia di Michele Modesto Casarin) si esibisce in Fondamenta S. Simeone Piccolo (di fronte alla stazione FS Santa Lucia).