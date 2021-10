A Portogruaro la maxi mostra-mercato "Regioni d’Europa"

Regioni d’Europa arriva a Portogruaro! È tutto pronto per il nostro intero weekend all’insegna di cibo e artigianato da tutto il Continente. Venerdì 15 ottobre, dopo una lunga attesa dovuta all’emergenza sanitaria, il mercato itinerante di Regioni d’Europa apre le sue porte alle 09:00 e continua fino alle 23 di domenica 24.

Per tre giorni, le botteghe riempiranno le principali vie e piazze del comune veneziano. Centinaia di metri quadrati in cui troveranno spazio oltre 80 espositori di prodotti enogastronomici, street food, tè e infusi, ma anche artigianato, bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa, cosmetici, per un tour europeo davvero sorprendente.

Come raggiungere Regioni d’Europa

Regioni d’Europa a Portogruaro sarà sparso per tutta la cittadina: tra Corso Martiri della Libertà e Piazza della Repubblica, passando per Via Abbazia, Via Garibaldi, Via Seminario e Via Cavour.

Le botteghe che si trovano nel Mercato

L’offerta di Regioni d’Europa sarà ricca e variegata. Solo per fare qualche esempio, i visitatori troveranno pezzi di abbigliamento e arredamento per la casa, accessori, cappelli, fiori, prodotti all’aloe e cosmesi a base di aloe, tè e infusi, spezie, materiale tecnico montagna, pelletteria, e poi la focaccia tipica genovese, salumi piemontesi, churros spagnoli, brezel tedeschi, macarons francesi, vino in quantità. E tantissimo altro.

Un’occasione per visitare Portogruaro

Regioni d’Europa è anche un’occasione per visitare Portogruaro, centro di un comprensorio formato da 11 comuni che, assieme all’area del Sandonatese, costituisce la cosiddetta Venezia Orientale. La città è infatti attraversata da numerosissimi canali, ponti e portici che rendono similissima a Venezia! E non perdetevi i famosi molini sul Lemene, il municipio decorato con merletti gotici e caratterizzato dal terzo campanile più pendente d’Italia!

Regioni d’Europa fa parte del progetto QUI – Eventi sul Territorio, organizzato da Promo.Ter, APECA e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA.

Scopri tutte le date sul nostro sito Qui – Eventi sul territorio

