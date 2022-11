Restaura il futuro, un pomeriggio per famiglie alla Fondazione Querini Stampalia

Una caccia al tesoro, un laboratorio creativo, un talk con esperti. Sabato 19 novembre, dalle ore 16, alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia, è in programma un appuntamento per adulti e bambini, per mettersi in gioco, per confrontarsi in modo concreto su un tema che riguarda tutti: il futuro di Venezia, città che lega la sua stessa esistenza alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale, ma anche allo sviluppo e crescita della collettività.

È un'attività organizzata da #OpificioQuerini e Lares Restauri, azienda partner della corporate membership della Fondazione. "Conservazione" e "Futuro" possono sembrare concetti contraddittori, ma è attraverso una conoscenza consapevole di ciò che è stato, e quindi conservato, che possiamo trarre gli insegnamenti più utili per il futuro, nostro e di Venezia.

Il programma delle attività

Ore 16: Occhio al restauro! una caccia al tesoro alla scoperta dei restauri di Palazzo Querini Stampalia. Tutti coinvolti, grandi e piccoli, per iniziare a entrare in sintonia con l’argomento.

Ore 17: Restaura il futuro. Un talk per gli adulti che vede coinvolte diverse voci del mondo del restauro, per un dibattito sul futuro e la conservazione: Mario Massimo Cherido, Lares Restauri; Paolo Faccio, Università Iuav di Venezia; Andrea Grilletto, Assorestauro e Alessandro Marinello, UIA Università Internazionale dell'Arte di Venezia

Ore 17: Restauratori per un giorno. Un laboratorio creativo in cui i più piccoli (dai 5 agli 11 anni), in contemporanea, possono sperimentare, mettersi all’opera e diventare loro stessi protagonisti, come restauratori. L’attività è realizzata in collaborazione con Macacotour.

L’ingresso è libero, con prenotazione a opificio@querinistampalia.org