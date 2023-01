Rete Biblioteche Venezia: un 2023 ricco di eventi per bambini e ragazzi che amano leggere

Parte da domani, 18 gennaio 2023, una nuova edizione di Biblioteca che vai, Storia che trovi, un ricco calendario di appuntamenti in tutta la città metropolitana tra la terraferma, il centro storico e le isole per bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Una rassegna per tutte le età, per ascoltare nuove storie e esplorare nuovi mondi con 30 appuntamenti, attività di lettura e di laboratorio con i libri e sui libri anche in altre lingue, con letture animate dedicate ai piccoli lettori.

Non mancheranno le letture a bassa voce per i piccolissimi, perchè leggere non solo favorisce lo sviluppo cognitivo dei bambini ma rafforza lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. Le letture kamishibai arriveranno come una attesissima festa di primavera per scoprire nuovi autori e viaggiare in paesi fantastici. Ragazze e ragazzi potranno partire dalla lettura digitale per aumentare la loro consapevolezza, esplorare le app ed imparare trucchi e segreti.

«La rassegna è stata ideata per offrire sempre nuovi appuntamenti in tutto il territorio cittadino tra la terraferma, il centro storico e le isole. Un particolare invito per tutti, dai più piccoli ai più grandi, per scoprire il fascino dei libri con eventi pensati per loro, quale occasione di crescita culturale» afferma l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini.

Oltre alla rassegna, tante altre saranno le occasioni per sperimentare nuovi percorsi per esprimersi e capire il mondo attraverso i libri: letture ad alta voce ed occasioni per ascoltare le storie arriveranno con Immagina… che storie! che coinvolgerà i piccoli lettori della Biblioteca di Zelarino, con i lettori volontari Biblionauti in Bettini Junior, Patapumbibò in Vez Junior, con Tutt’orecchie e girastorie per raccontare avventure vicine e lontane che arriveranno nella Biblioteca di Marghera, a Favaro, in Bettini Junior, alla Hugo Pratt a Lido e alla Biblioteca Cagnaccio di San Pietro in Volta e moltissime saranno le tappe della città dell’amatissimo Bibliobus.

Le attività sono svolte nel rispetto delle norme sanitarie vigenti con ingresso gratuito su prenotazione, come indicato per ciascuna biblioteca.