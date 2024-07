I Ricchi e Poveri fanno il pienone a Mirano nonostante la pioggia

Il Mirano Summer Festival ha accolto ieri sera i Ricchi e Poveri, e nonostante la pioggia il pubblico ha risposto presente sotto il palco. «Abbiamo apprezzato tantissimo il pubblico che è rimasto fino alla fine del concerto nonostante una pioggia battente - hanno commentato Angela Brambati e Angelo Sotgiu dopo il concerto -. Sono stati meravigliosi, è stata una serata magica. Ora ci attenderà Madrid, Otranto e via sempre in pista. Abbiamo cominciato più di 50 anni fa e continuiamo a rimanere in movimento».

Dal palco i due artisti hanno mandato un saluto in ricordo di Giulia concludendo il concerto con un sentito «Ciao Giulia». Tra gli ospiti della serata, infatti, c'era anche Gino Cecchettin che si è unito ai volontari dell'associazione Volare 4.0, aiutandoli nel grande stand food del Summer. «Mirano si è mostrata una città sensibile alla tematica della violenza di genere. Ringrazio gli organizzatori per aver dedicato una grande panchina rossa alla memoria di Giulia e per avermi invitato a questa serata - ha detto Cecchettin -. È importante continuare a tenere alta l’attenzione sul tema della violenza contro le donne e continuare a fare rumore e il Mirano Summer Festival insieme a questa serata ci consente di farlo».

Grande soddisfazione ha espresso il patron del festival, Paolo Favaretto: «Per noi è stato un onore avere sul palco del Summer i Ricchi e Poveri. Parte del successo del Summer Festival è arrivato anche grazie alla presenza di una tappa dei tour revival dedicati ai mitici anni Ottanta e Novanta, che portano sul palco artisti e brani indimenticabili del passato».