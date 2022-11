Concerto di Clara Riccucci e Federico Pulina

Intero: €20; riduzione residenti e over 65: €16; studenti: €10

Prezzo Intero: €20; riduzione residenti e over 65: €16; studenti: €10

La stagione “Musica con le Ali” 2022 nelle Sale apollinee del teatro La Fenice di Venezia prosegue giovedì 10 novembre alle ore 18 con il penultimo appuntamento del 2022, che vedrà protagonista Clara Riccucci, giovane clarinettista romana di grande talento sostenuta dall’Associazione Musica con le Ali nell’ambito del proprio progetto di patronage artistico, accompagnata al pianoforte da Federico Pulina.

I due giovani e talentuosi musicisti saranno impegnati in un programma incentrato sul dialogo tra i due strumenti così come proposto e figurato dai diversi compositori in programma: Ferruccio Busoni, Claude Debussy, Clara Schumann e Carl Maria von Weber.

Clara Riccucci ha completato la laurea triennale con lode nella classe del padre Giovanni Riccucci presso la Scuola di Musica di Fiesole e attualmente sta conseguendo un Master in Solo Performance nella classe di Robert Pickup presso l'Hochschule Luzern (dove ha precedentemente completato un Master Performance con Paolo Beltramini); nel frattempo prosegue i suoi studi a Roma con Calogero Palermo. Particolarmente interessata alla carriera orchestrale, ha suonato sotto la bacchetta di direttori quali Zubin Mehta, Daniele Gatti, Kolja Blacher, Philippe Auguin, Julian Rachlin, Olli Mustonen, Alexander Lonquich e altri.

Federico Pulina, classe 1995, è un pianista, camerista e didatta italiano. Inizia lo studio del pianoforte all’età di cinque anni nella piccola Scuola Civica di Musica di Ploaghe, suo paese d’origine. Prosegue i suoi studi nella classe di Anna Revel al Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari laureandosi nell’autunno del 2014 col massimo dei voti e lode. Successivamente continua il suo percorso a Piacenza sotto la guida di Davide Cabassi ottenendo nel 2019 il diploma accademico di secondo livello col massimo dei voti, lode e menzione. In ambito cameristico ha studiato con Marco Decimo, Luca Moretti e Marco Rogliano. Attualmente studia nella classe di Konstantin Lifschitz alla Hochschule di Lucerna.