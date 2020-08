Maltempo, rinviati gli eventi organizzati per stasera dal Comune di Venezia

Il maltempo ferma gli spettacoli del Teatro Stabile e la rassegna del cinema sotto alle stelle prevista in piazza Mercato a Marghera. Nello specificio lo spettacolo "Mi porti al parco?! Racconti animati per famiglie" inserito nella rassegna "Teatro Sottocasa", inizialmente previsto per questo pomeriggio alle 18 ai Giardini di via Piave a Mestre, è stato rinviato a martedì 8 settembre alle 17; la serata di "Cinema sotto le stelle" a Marghera, che avrebbe visto la proiezione de "Il libro della Jungla", è stata invece rinviata a data da destinarsi.

