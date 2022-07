Women for Freedom in Jazz, appuntamento con Rita Bincoletto e il suo "Duende"

Prezzo non disponibile

Inizia giovedì 14 luglio la maratona di concerti e solidarietà Women for Freedom in Jazz: sulla terrazza panoramica dell’Hotel Carlton di Venezia è in programma la presentazione del nuovo disco “Duende” (uscito a giugno) della cantante e compositrice Rita Bincoletto, che sarà accompagnata da Diego Vio alla chitarra e Max Trabucco alle percussioni.

Dal canto profondo, nero e vivo tipicamente “duende” della Spagna, attraversando le isole della Magna Grecia, fino alle porte di una città incantata e meta di scambi e ispirazioni secolari tra Oriente e Occidente, il concerto sarà un viaggio onirico dove l'istinto guiderà il viaggiatore/ascoltatore a riscoprire le radici dei luoghi che ispirano melodie arabeggianti e canti antichi.

“Duende”, sentimento noto nella cultura flamenca, descritto bene da Garcìa Lorca («non è questione di capacità, ma di autentico stile vivo, di sangue, di antichissima cultura e, al contempo, di creazione in atto»), per Rita è «il creare una relazione tra i mondi opposti dentro di noi, tra mondo esteriore e interiore; è una guerra di emozioni, un legame misterioso tra l'oscurità dell'inconscio e la luce della coscienza; è ciò che dà i brividi, un elevato stato di emozione che si concretizza nell'atto artistico».

Il concerto si svolge sulla terrazza panoramica dell’ultimo piano dell’Hotel Carlton, affacciata sul Canal Grande, dalle 20.30 alle 22. L’accesso è con cena e prenotazione obbligatoria, scegliendo tra le specialità del menu oppure approfittando dell’offerta speciale dedicata all'iniziativa: 35 euro per un piatto a scelta tra quelli del giorno + contorno + dolce + acqua + un calice di vino + caffè. In caso di maltempo i concerti si terranno al Ristorante La Cupola, al piano terra dell’Hotel Carlton.

La rassegna quest'anno sosterrà il progetto d’emergenza di Women for Freedom “Trampolin” che mira a risollevare le ragazze vittime di tratta e sfruttamento della Bolivia per ricollocarle nel tessuto sociale e permettere loro di vivere una vita degna, per mezzo di nuovi strumenti di autonomia socio-economica, a partire dalla ristrutturazione e adeguamento di un immobile del complesso della Fondazione Munasim Kullakita dove verranno ospitate, fuori dai circuiti criminosi.

La rassegna è il collaborazione con l'organizzazione umanitaria Women for Freedom e Caligola Music.