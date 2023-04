Allo SpazioEventi della Toletta la presentazione del libro "Ritratti veri di persone immaginarie"

Ritratti veri di persone immaginarie è il titolo del volume di Giorgio Camuffo e Renzo Di Renzo pubblicato da Helvetia Editrice nella collana Taccuini d’Autore che verrà presentato giovedì 20 aprile a Venezia, presso lo Spazio Eventi della Libreria Toletta alle ore 18:00. Con gli autori dialogherà Giovanni Montanaro, scrittore e avvocato, finalista alla 50° edizione del Premio Campiello con Tutti i colori del mondo (Feltrinelli, 2012).

Il libro

È possibile che un avvenimento, una caratteristica caratteriale, una svolta biografica si coaguli in una figura? In un occhio, in una smorfia, in una carnagione? La faccia è il nostro stemma araldico, il nostro espressivo blasone? Oppure quei lineamenti sulla superficie anteriore della testa sono casuali, non significano nulla? Partendo dai ritratti di Giorgio Camuffo, Renzo di Renzo traccia con efficacia e immediatezza un probabilissimo curriculum vitae e il personaggio prende corpo narrativo.

Gli autori

Giorgio Camuffo è graphic designer, art director, curatore di mostre ed eventi culturali, professore associato di Comunicazione Visiva presso la Libera Università di Bolzano. Fondatore dell’omonimo studio grafico di Venezia, nel 2016 ha pubblicato con l’editrice Corraini il libro Bodoni, una biografia scritta e illustrata del celebre tipografo italiano.

Renzo Di Renzo è stato per molti anni direttore della rivista Colors e del Centro di Ricerca sulla Comunicazione Fabrica (Benetton). Ha fondato nel 2007 lo studio Heads Collective con Federico Vanin. Insegna Design Management e Comunicazione Visiva all’Università di San Marino e Marketing all’Istituto Europeo di Design di Venezia. Ha curato numerosi libri di immagine, ha pubblicato due raccolte di racconti e una di poesie e tre libri per ragazzi, tra cui Nero (Einaudi), vincitore del premio Grinzane Junior 2008.