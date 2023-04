A Venezia l'incontro con il premio Nobel Svetlana Aleksievič

Palazzo Grassi – Punta della Dogana presenta "Ritratto d'autore" un nuovo ciclo di incontri al Teatrino di Palazzo Grassi, dedicato all'approfondimento dell'opera letteraria di alcuni tra gli autori e le autrici contemporanei più rilevanti e significativi del panorama internazionale. Gli incontri mirano a tracciare un bilancio complessivo del lavoro di scrittura e delle piste di ricerca con le quali i protagonisti si sono misurati.

Il primo appuntamento, lunedì 22 maggio alle ore 18.00, è realizzato in collaborazione con Bompiani Editore e vede per la prima volta sul palco del Teatrino la scrittrice di origini bielorusse-ucraine, premio Nobel per la letteratura nel 2015, Svetlana Aleksievi?.

Svetlana Aleksievi?, con la sua opera coraggiosa e corale, ha affrontato a viso aperto il racconto della vita ai tempi dell’Unione Sovietica e le vicende, spesso drammatiche, che hanno caratterizzato le repubbliche ex sovietiche dopo la caduta dell’URSS. Sul palco del Teatrino l’autrice dialogherà con il giornalista Ezio Mauro.



Il ciclo “Ritratto d’autore” è realizzato in collaborazione con Irene La Scala. Ingresso libero fino a esaurimento posti.