Riviera Fiorita, barche della conferenza dei sindaci in partenza per il corteo acqueo

Prima uscita della Conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta. L'associazione che raggruppa gli 11 comuni della Riviera (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Noventa Padovana, Pianiga, Stra, Vigonovo), nata grazie a un progetto di legge della Regione Veneto, presenterà il suo logo in occasione dell'edizione 2023 della Riviera Fiorita, con partenza del corteo acqueo prevista domenica alle 9.30 a Stra. Ad ospitare il logo della conferenza sarà un corteo acqueo organizzato grazie alle 9 gondole da parata arrivate da Venezia. Le imbarcazioni ospiteranno dei pannelli informativi. Inoltre sono state prodotte delle magliette celebrative per l'occasione, che ricordano i 45 anni della manifestazione e la nascita della conferenza dei sindaci.

«Per noi questo è un doppio anniversario - spiega il sindaco di Mira Marco Dori, presidente di turno della conferenza - perché celebriamo i 45 anni della manifestazione, ma anche perché inauguriamo di fatto la nascita dell'associazione dei Comuni della Riviera. Finalmente siamo giunti alla creazione della vera e propria conferenza, uno strumento voluto dai comuni e dalla Regione Veneto per dare ulteriore impulso e sviluppo alla nostra bellissima Riviera. Come logo abbiamo scelto di tornare a usare quello che era stato creato negli anni 2000 con gli accordi di programma tra Provincia e Camera di Commercio e successivamente registrato. Oggi questo logo era nelle disponibilità di San Servolo, che ce lo ha concesso e messo a disposizione e per questo ringrazio il direttore generale Fulvio Landino e la Città Metropolitana di Venezia. Ora starà a noi valorizzarlo ancora di più, a cominciare dai due grandi eventi che coinvolgono il nostro territorio: Riviera Fiorita e Venice Marathon».