Rob Mango | eterno ritorno

Castello 925 presenta una mostra di dipinti scultorei di Rob Mango dal 16 settembre al 26 novembre 2023. Ci sarà un vernissage per la mostra sabato 16 settembre dalle 18:30 alle 20:30 presso la galleria Castello 925, Venezia IT. Sebbene Rob Mango abbia esposto molto negli Stati Uniti, questa è la prima mostra dell'artista in Italia.

Rob Mango dipinge con colori luminosi e celebrativi con accenti metallici realizzati a mano, consentendo alla sua mitologia di risplendere. Fa riferimento alla storia dell'arte nella sua caleidoscopica fusione di generi: astrazione, realismo, simbolismo e, soprattutto, surrealismo. Installati insieme, questi dipinti a ruota libera descrivono una nuova era del barocco con matematica decostruita combinata con forme visibilmente mutevoli che si dissolvono in un'estasi colorata di pigmenti vibranti e potente poetica. Date le tradizioni sensuali e carnevalesche che si intrecciano nell'opera di Rob Mango, è opportuno che la prima mostra dell'artista al di fuori degli Stati Uniti si tenga a Venezia.