Robert Indiana: The Sweet Mistery arriva alle Procuratie Vecchie

Aprirà al pubblico sabato prossimo 20 aprile Robert Indiana. The sweet mistery, uno dei 30 eventi collaterali della 60. Biennale arte e una delle più importanti mostre su Robert Indiana (1928-2018) in Italia da sempre. La mostra, organizzata dallo Yorkshire sculpture park è allestita alle Procuratie Vecchie, in piazza San Marco, e resterà aperta al pubblico fino alla fine di Biennale, il 24 novembre.

L'artista

Robert Indiana (1928-2018), figura di spicco dell'arte statunitense, ampiamente noto per la sua iconica serie LOVE, era un influente esponente della Pop art che si distinse affrontando importanti questioni sociali e politiche, incorporando riferimenti storici, letterari e biografici nelle sue opere.

L'arte di Robert Indiana, nato Robert Clark, conobbe una svolta alla metà degli anni '50, quando l'arttista viveva a Coenties Slip, Lower Manhattan (New York) dove i resti di un vivace passato marittimo si scontravano con il fiorente settore finanziario. Indiana ha creato assemblaggi utilizzando i detriti dell'attività portuale intorno a lui, sviluppando il suo linguaggio pittorico bidimensionale in dialogo con la sua affiatata comunità di vicini, inclusi artisti d'avanguardia come Kelly, Agnes Martin, James Rosenquist, Cy Twombly e Jack Youngerman. In un atto di reinvenzione e rinascita durante questo periodo, si ribattezzò con il nome del suo stato natale, l'Indiana. Incorporando nella sua arte ricordi personali e dettagli biografici, le sue opere puntano a domande universali sulla condizione umana e sulla fede durante periodi turbolenti, elaborando anche questioni relative all'identità queer e al sé.

La mostra

Curata da Matthew Lyons, la mostra si sviluppa in 9 stanze, e presenta più di 30 opere, compresi dipinti e sculture, che evidenziano 50 anni di lavoro dell'artista che ha sv l’esplorazione della condizione umana e della fede in essa.

Le opere chiave in mostra includono il dipinto che dà il titolo all'esposizione, The Sweet Mystery (1960-62), uno dei primi dipinti di Indiana, nei primi anni di carriera, a definire la sua pratica di incorporare parole nelle opere; Ginkgo (1960), che utilizza il motivo del ginkgo, profondamente simbolico per Indiana, un'icona che sperimentò per la prima volta nel 1957; Flagellant, una scultura degli anni '60 raramente esposta; una serie di 6 colonne (erme, le chiamava Indiana) realizzate utilizzando alberi di navi recuperate, che Indiana iniziò nel 1964 e fu completata due decenni dopo; Ash, una scultura concepita nel 1985 per onorare le persone scomparse nei primi anni dell'epidemia di HIV/AIDS; KvF XI (Hartley Elegy), un dipinto della sua acclamata serie che rende omaggio al lavoro del pittore gay Marsden Hartley (1877-1943); e The Electric American Dream (EAT/DIE/HUG/ERR), un pezzo elettrico su larga scala e uno degli ultimi lavori completati da Indiana.

La visita

La mostra, cui si accede da piazza San Marco 105, sarà visitabile tutti i giorni tranne il martedì fino al 24 novembre. Orario: dalle 10 alle 19 fino al 31 ottobre, dalle 10 alle 18 a novembre. I biglietti si possono acquistare qui.