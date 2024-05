Il padre di Ilaria Salis sarà al Centro Culturale Candiani di Mestre

Roberto Salis sarà a Mestre, presso il Centro Culturale Candiani, domenica 2 giugno alle ore 11. Si tratta di una tappa della campagna elettorale di Allenza Verdi Sinistra (Avs), che ha candidato tra le sue fila Ilaria Salis per le prossime elezioni europee in programma l'8 e il 9 giugno.

«Come Alleanza Verdi Sinistra abbiamo deciso di assumere, direttamente e in prima persona, la battaglia per la libertà di Ilaria Salis e per la tutela dei suoi diritti, negati in modo grave e vergognoso - commenta Marco De Pasquale, segretario regionale di Sinistra Italiana del Veneto - Una scelta, quella della sua candidatura, condivisa innanzitutto con la sua famiglia: avremo il piacere, domenica 2 giugno, di avere con noi il padre, Roberto Salis, che sta girando l'Italia per testimoniare l'importanza di questo passaggio».

All'appuntamento saranno presenti due candidate venete di Avs, Jessica Cugini e Alessandra Mion. Parteciperà inoltre con la sua testimonianza la cooperante Giuditta Brattini. «In testa al programma di Alleanza Verdi Sinistra - spiega De Pasquale -, c'è la pace e la tutela di libertà e diritti, per tutte e tutti, a partire da quei paesi dove sono costantemente oggetto di violazione, sotto gli occhi di tutti».