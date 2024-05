Roberto Vecchioni apre la stagione estiva di concerti del Parco Bissuola

Apre la nuova stagione estiva di concerti del Parco Bissuola: mercoledì 5 giugno alle ore 21.00 a Bissuola Live arriva uno dei cantautori più amati da tutte le generazioni, Roberto Vecchioni con la nuova tournée "Tra il silenzio e il tuono Tour".

Poeta professore, tra i padri della canzone d’autore italiana, autore di intramontabili capolavori come Luci a San Siro e Samarcanda, Roberto Vecchioni – l’unico artista ad aver vinto, tra gli altri, il Premio Tenco (1983), il Festivalbar (1992), il Festival di Sanremo (2011) e il Premio Mia Martini della critica (2011) – è pronto a calcare il palco mestrino per un'intensa serata di musica.

Il cantautore sarà accompagnato dalla sua “band storica” formata da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). La prima parte del concerto sarà dedicata ai pezzi del suo album “L’Infinito” per poi lasciare spazio ai principali classici del repertorio di Vecchioni, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine. Le canzoni saranno accompagnate da video e immagini che trasmettono “l’essere” delle stesse canzoni e che avvolgono il pubblico in una dimensione immaginaria e raffinata.