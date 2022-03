Roberto Vian al Grand Central literary festival

Mercoledì 2 marzo, alle 19, nell’ambito della rassegna Grand Central Literary Festival, il cartoonist Roberto Vian terrà la conferenza dal titolo "Fumetto Disney e Storia dell'Arte come identità dell'Occidente".

Dialoga con lui la professoressa di storia Mariangela Galatea Vaglio, giornalista e blogger.



Roberto Vian parlerà al pubblico della sua esperienza di fumettista per "The Walt Disney Co. Italia", oggi "Panini Comics Disney”, ma anche e soprattutto di fumetto sviluppatosi in parallelo all’arte occidentale.

Lo vedremo inoltre all’opera, in tempo reale, tra fogli, colori e matite, a regalarci una dimostrazione del proprio talento. Vian non è però un disegnatore che ama mettersi in mostra. Ha scelto un piccolo paese del Cadore per la sua quotidianità e da lì disegna a spron battuto le tavole che troveremo all’interno dei Topolino settimanali e di altre pubblicazioni Disney, tradotte in dieci lingue.



Il fumettista Vian è anche un intellettuale, produce pensieri e riflessioni che ama condividere con i suoi follower. Quello che proporrà mercoledì sera, come spunto culturale sarà: invece di chiederci che cosa significa l'arte di oggi, facciamoci una domanda diversa; osservando le tecniche impiegate nell'arte occidentale, quali sono i pensieri di Civiltà che ci hanno condotto a produrre questa arte e non un'altra?



Per scoprirlo, l’appuntamento è alle 19 di mercoledì 2 marzo c/o il Grand Central di Mestre. I posti sono limitati quindi è consigliato prenotare chiamando lo 041 978278 o scrivendo a literaryfestivalmestre@gmail.com



Roberto Vian nasce a Mestre nel 1965. La sua carriera di disegnatore è iniziata come iperrealista; ha avuto poi una breve esperienza con il magazine “Intrepido” e dopo un anno di corso in "Accademia Disney" a Milano, sotto la guida di Giovan Battista Carpi (l'ideatore grafico di Paperinik), si è presentato – era il 1992 - all'Art Director del Topolino con le sue tavole. E’ iniziato così il suo percorso professionale come cartoonist per quella che oggi è la "Panini Comics Disney”.

Vian esegue anche lavori su commissione con tecnica di pittura classica accademica, grafite, illustrazione grafica e illustrazione concettuale. Tiene periodicamente seminari di fumetto, strutture di narrazione, Storia dell'Arte e Storia del Cinema, proponendo le varie discipline in ordine di dialogo comparativo, al fine di allargare le possibilità di approccio dello studente.



Con questo Special Event, il Grand Central Literary Festival, ideato e curato da Silvia Scagnetto, chiude la sua prima Winter Edition.