Il fumettista Roberto Vian in tour a Mestre per la presentazione di “Amelia e le sette streghe vulcaniche”

Sabato 18 maggio il fumettista e illustratore Roberto Vian sarà a Mestre per promuovere l'uscita del volume cartonato “Amelia e le sette streghe vulcaniche” (Disney Special Books 45), sceneggiato da Bruno Enna e magistralmente disegnato dallo stesso Vian.

Sabato mattina, dalle ore 10 alle 12, ospite dell'Associazione Quedro APS di Zelarino (VE), Vian terrà un laboratorio creativo per bambini e ragazzi, insegnando ai giovani partecipanti l'arte del disegno dei personaggi classici del celebre magazine Topolino. Un'opportunità unica di crescita artistica e personale, guidata dalle competenze e dall'esperienza di un maestro del settore.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, Vian sarà l'ospite d'onore presso la nuova fumetteria Multiverse Comix, situata in via Mestrina. Qui, avrà l'opportunità di incontrare i suoi fan, presentare il suo ultimo lavoro e, soprattutto, autografare e dedicare le copie di “Amelia e le sette streghe vulcaniche” a tutti coloro che desiderano acquistarle.

“Amelia e le sette streghe vulcaniche”, pubblicato da Panini il 24 aprile scorso, rappresenta un'avventura epica che narra le gesta di Amelia nel suo affascinante viaggio alla ricerca del mitico Tocco di Mida. Con uno stile narrativo avvincente e disegni mozzafiato di Vian, il volume promette emozioni senza fine per i lettori di tutte le età.

Roberto Vian, nato a Mestre nel 1965, è un artista poliedrico e un intellettuale che non si limita alla creazione artistica, ma ama anche condividere pensieri e riflessioni con i suoi follower. Raramente coinvolto in eventi pubblici, il suo tour mestrino rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati di fumetti e arte visiva. Fumettista atipico, fa vita ritirata in un piccolo paese di montagna; venne in città l'ultima volta nel 2021 per partecipare al Grand Central Literary Festival in occasione dell'uscita di PK – Ur – Evron.

Per partecipare al laboratorio di disegno, contattare l'Associazione Quedro APS all'indirizzo email associazionequedro@gmail.com. Per prenotare una copia autografata di “Amelia e le sette streghe vulcaniche”, scrivere a fumetteria.mestre@multiversecomix.it.