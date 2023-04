All'Anda Venice Hostel arriva il rock dei Rolling Carpets

Ogni giovedì, a partire dalle 21.30, concerti e musica live ad Anda Venice Hostel: dal rock al pop con artisti italiani e internazionali tra cocktail, buon cibo e tanto divertimento. Giovedì 6 Aprile si esibiranno i Rolling Carpets, una band elettrica che propone un repertorio di cover e originali in inglese e italiano.

Chi sono i Rolling Carpets

I Rolling Carpets sono un gruppo rock alternativo nato a Venezia nel 2014, a partire da un’idea del leader Francesco. Nel corso dei primi anni di attività sperimentano idee e situazioni musicali che li portano a maturare musicalmente. Fin da subito il progetto ottiene ottimi risultati partecipando ad eventi e alcuni concorsi a livello regionale e nazionale. La loro attività live li ha portati a suonare in oltre 150 palchi tra locali e festival, soprattutto in Veneto ma anche in Lombardia, Emilia Romagna, Trentino e Friuli. Alcune situazioni degne di nota sono: l'esibizione a Palazzo Grassi, durante l'Art Night di Venezia, il live per il concorso Rock Targato Italia, tenutasi al Legend Club di Milano, dove la giuria li ha inclusi tra le 8 nuove migliori band rock in Italia; i concerti ad Home Rock Bar e Hard Rock Café Venice. Negli ultimi anni sperimentano inoltre con successo anche esibizioni come artisti di strada, attività che intraprendono con l’obiettivo di divulgare al meglio la loro musica.

I membri del gruppo sono Francesco Bresin (cantante e chitarrista), Ilario Fogli (bassista e batterista) e Christian Bruni (batterista e percussionista), inoltre per alcuni lavori in studio sono aperti a collaborazioni (Luca Mattei si è occupato di alcune parti di tastiera del nuovo disco). Quest’ultimo sta venendo distribuito tramite l’etichetta Sfera Music, sotto 3Heads Agency, con la quale la band ha firmato verso fine 2022. Al momento i videomaker con i quali i RC collaborano da anni, Massimo Toniato e i Green Nektar, stanno perfezionando i prossimi videoclip ufficiali mentre i Rolling si preparano alle prossime date live e organizzano il tour estivo.

La discografia dei Rolling Carpets comprende, in ordine cronologico: un EP intitolato “Calypso”, a cui ha seguito “Qualcosa di Più”, un bonus track/spin off e poi il singolo intitolato "Libro Aperto". A seguirli “Black Lotus”, primo singolo in inglese pubblicato. Insieme a questo è seguita la stampa in tiratura limitata di “Music/Death”, che è stata venduta totalmente, il secondo EP che raccoglie tutti i singoli usciti. Successivamente, solamente sul loro canale YouTube, sono uscite delle live sessions dei brani “Combatti" e "Hope". Piuttosto recente invece è la pubblicazione del nuovo album "Eterno", disponibile in CD e del quale troviamo il singolo di lancio “L’Odio” ascoltabile su tutte le piattaforme. Per questo brano è stato realizzato uno speciale videoclip che oltre a riprese subacquee include anche scene ambientate nel centro storico di Venezia.