Ron presenta al Teatro Corso di Mestre "Sono un figlio", il suo disco più intimo

Il tour del cantautore Ron fa tappa a Mestre, precisamente venerdì 24 marzo al Teatro Corso: una dimensione intima, quella teatrale, scelta dall'artista per suonare e raccontare il proprio album più autobiografico, Sono un figlio. «Credo che questo sia un disco molto adatto a essere suonato, interpretato e spiegato in un posto come il teatro, dato che è un lavoro molto introspettivo – racconta il cantautore –. In Sono un figlio di autobiografico c’è tutto. Prende il titolo da una canzone che ho composto durante la pandemia, dopo aver ritrovato un diario che avevo scritto quando ero molto giovane – spiega –. Sfogliandolo ho letto la descrizione di un racconto, che evidentemente mi avevano riferito i miei genitori, relativo al loro primo incontro, avvenuto durante la seconda guerra mondiale. L'album nuovo parte da qui».

La carriera di Ron, lunga ben cinquant'anni, è una delle più importanti del panorama italiano, con un repertorio ricchissimo e tra i più belli della nostra musica cantautoriale: con il suo talento e le sue intuizioni compositive ha firmato molti capolavori e tanti successi, anche per grandi artisti, rimasti impressi nella memoria collettiva. Durante lo spettacolo mestrino, Rosalino Cellamare proporrà le sue canzoni più conosciute insieme ad altre contenute nel nuovo album, delle quali – per l'occasione – spiegherà la genesi: «Sarà anche un modo per ringraziare personalmente il pubblico che ha reso così famosi alcuni miei brani – racconta –. Suonare a Mestre è per me un grande piacere perché la considero una cittadina accogliente alla quale mi legano moltissimi bei ricordi».

Per mettere in luce la narrazione dello spettacolo, Ron ha scelto di avvalersi della collaborazione autoriale del regista Stefano Genovese e dei musicisti che ormai da anni lo accompagnano: «È un grande onore per me dividere il palco con gli stessi musicisti di sempre, che considero come una vera e propria famiglia. Tra loro ci sarà anche una nuova corista, la bravissima polistrumentista Stefania Tasca, che per la prima volta suonerà con me».

L'album "Sono un figlio" e il tour

Nato durante il difficile periodo del lockdown, Sono un figlio è uscito lo scorso 30 settembre per l'etichetta "Le foglie e il vento". Composto da tredici canzoni e dedicato a suo padre, l'album e? il ritratto intimo di un artista che fa dell’introspezione lo strumento per trovare e raccontare le emozioni piu? forti e intime in un momento storico fatto di urgenze. Una collezione di “frammenti” che rivelano la personalita? di un artista sensibile e raffinato, protagonista indiscusso del panorama d’autore.

Il tour di presentazione è iniziato l'8 marzo scorso, a Senigallia, e arriverà a Mestre venerdì 24 marzo, trovando la sua location ideale proprio nel Teatro Corso. Inizio spettacolo alle ore 21.00.