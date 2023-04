A Noale quasi 4mila rose gialle per sensibilizzare i giovani sull’endometriosi

Il progetto ArtYelloWoman, realizzato e coordinato dall’Associazione Endometriosi FVG OdV, è un’installazione artistica immersiva realizzata con centinaia di rose gialle, volta a informare, sensibilizzare e far conoscere ad un pubblico giovane l’endometriosi, malattia femminile che colpisce una donna su dieci in età fertile. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle proposte primaverili della Città di Noale.

«Il progetto è di fatto un’opera collettiva: un tappeto di rose morbide, create con diverse tecniche tessili, tappezzerà le pareti della Torre delle Campane e sarà arricchito dalla presenza di alcune opere donate da artiste triestine, e non solo, e da un'opera creata dalla giovane artista della Fucina No@l@rt: Elisabetta Valentini. Un giardino verticale di rose, in cui bellezza e solidarietà si intrecceranno per raccontare e celebrare la battaglia quotidiana di tante donne coraggiose e generose» spiega l'assessore alla Cultura, Annamaria Tosatto.

La rosa è infatti da sempre legata all’immagine del femminile e della bellezza e il giallo, in particolare, è il colore che contraddistingue tutte le iniziative volte a sensibilizzare, coinvolgere e far conoscere questa malattia. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla partecipazione di numerosissime appassionate di arti manuali di Trieste e provenienti da tutta Italia.

L’installazione ArtYelloWoman sarà visitabile presso la Torre delle Campane di Noale a partire dal 22 aprile, giorno in cui si terrà anche l'inaugurazione, che si svolgerà alle 16.30 alla presenza delle autorità e della presidente dell'associazione Sonia Manente. L'esposizione resterà aperta fino al 7 maggio con i seguenti orari: weekend e festivi dalle 16.00 alle 19.00, o su appuntamento telefonando al numero 041.5897275.