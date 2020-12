Rudolph, La Renna col Naso Rosso: l'appuntamento online

La magica avventura di “Un Mondo di Fiabe” tiene compagnia ai piccoli spettatori del Teatro Stabile del Veneto anche durante le festività natalizie, con la storia speciale di Rudolph, La Renna col Naso Rosso, ideata dalla compagnia teatrale Matricola Zero, e disponibile a partire dal 30 dicembre sulla piattaforma Backstage e sul canale YouTube dello Stabile. Iniziato durante le settimane di lockdown della primavera scorsa, il format “Un mondo di fiabe” creato da Matricola Zero per il Teatro Stabile del Veneto, è entrato nelle case dei bambini per aiutarli ad alleviare la noia e combattere la paura durante le lunghe giornate dell’emergenza sanitaria con i video racconti di fiabe provenienti da tutto il mondo, in compagnia di un mago contastorie di nome Pandifiaba, che attraverso animazioni create con oggetti facilmente reperibili in casa, porta i bambini a conoscere luoghi sconosciuti e straordinari.

L’episodio speciale per le Feste

In occasione delle feste la seconda stagione di “Un mondo di fiabe”, disponibile insieme alla prima sulle piattaforme digitali del Teatro Stabile Veneto, si arricchisce di un nuovo speciale episodio in chiave natalizia insieme a due simpatiche cantastorie Melatina, uno spiritello della cioccolata molto agitato e pasticcione interpretato da Maria Celeste Carobene, e Fata Tisanna, una streghetta esperta di pozioni magiche rilassanti interpretata da Alice Centazzo. Il Natale è alle porte e in casa di Melatina è saltata la luce! Le sue decorazioni natalizie rischiano di rimanere spente, ma per fortuna Fata Tisanna conosce l'incantesimo giusto per risolvere il problema. Non c'è niente come una fiaba di Natale per riportare la luce tutto intorno!

La seconda stagione disponibile su Backstage

Ciascuna delle fiabe della seconda stagione ha come punto di riferimento una delle Meraviglie del Mondo Antico e Moderno: dalla Piramide di Cheope al Colosseo, dal Colosso di Rodi alla Grande Muraglia Cinese. Con "Un Mondo di Fiabe" si fa un altro bellissimo giro del mondo in compagnia delle animazioni di Federica Chiara Serpe, Alberto Bucco, Michele Tonicello, Maria Celeste Carobene. La drammaturgia originale di Un Mondo di Fiabe è di Marco Mattiazzo, l’editing a cura di Maria Celeste Carobene, le atmosfere sonore di Leonardo Tosini e il montaggio di Michele Tonicello. La narrazione delle fiabe è a cura di tutti i membri di Matricola Zero, tra cui Eleonora Marchiori e Gaetano Tizzano.