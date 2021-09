Sagra di San Vigilio di Zelarino, special edition 2021

Programma:

Giovedi 9 Settembre

Ore 18.30 Apertura della Sagra Paesana di S. Vigilio Special Edition, stand gastronomico (anche per asporto), bar e paninoteca

Ore 18.30 Apertura MOSTRA D’ARTE a cura del Maestro Giuseppe Brombin presso il salone del nuovo Patronato

Ore 18.30 Apertura Stand Hobbisti e Associazioni

Ore 20.00 Apertura Luna Park PER TUTTA LA SERATA SCONTO 1 EURO SU TUTTE LE ATTRAZIONI



Venerdì 10 Settembre

Ore 18.30 Apertura della Sagra Paesana di S. Vigilio Special Edition, stand gastronomico (anche per asporto), bar e paninoteca

Ore 18.30 Apertura MOSTRA D’ARTE a cura del Maestro Giuseppe Brombin presso il salone del nuovo Patronato

Ore 18.30 Apertura Stand Hobbisti e Associazioni

Ore 20.00 Apertura Luna Park



Sabato 11 Settembre

Ore 18.30 Apertura della Sagra Paesana di S. Vigilio Special Edition, stand gastronomico (anche per asporto), bar e paninoteca

Ore 18.30 Apertura MOSTRA D’ARTE a cura del Maestro Giuseppe Brombin presso il salone del nuovo Patronato

Ore 18.30 Apertura Stand Hobbisti e Associazioni

Ore 20.00 Apertura Luna Park



Domenica 12 Settembre

Ore 10.30 S. Messa celebrata dal Mons. Luigi Bressan Arcivescovo emerito di Trento

Ore 18.30 Apertura della Sagra Paesana di S. Vigilio Special Edition, stand gastronomico (anche per asporto), bar e paninoteca

Ore 18.30 Apertura MOSTRA MOSTRA D’ARTE a cura del Maestro Giuseppe Brombin presso il salone del nuovo Patronato

Ore 18.30 Apertura Stand Hobbisti e Associazioni

Ore 20.00 Apertura Luna Park



Lunedi 13 Settembre

Ore 18.30 Apertura della Sagra Paesana di S. Vigilio Special Edition, stand gastronomico (anche per asporto), bar e paninoteca

Ore 18.30 Apertura MOSTRA D’ARTE a cura del Maestro Giuseppe Brombin presso il salone del nuovo Patronato

Ore 18.30 Apertura Stand Hobbisti e Associazioni

Ore 20.00 Apertura Luna Park

Ore 23.00 MAGNIFICO SPETTACOLO PIROTECNICO



Arrivederci a Giugno 2022

