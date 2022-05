A Moniego undici giorni di festa per Sant'Urbano

Venerdì 20 maggio 2022 si apre a Moniego di Noale la tradizionale festa in onore del patrono Sant’Urbano, giunta alla trentesima edizione. Un traguardo importante che parrocchia e circolo Noi celebraranno con un brindisi e il taglio di una torta lunedì 30, a chiusura dei festeggiamenti.

Festa di Sant'Urbano a Moniego

In mezzo tanti altri momenti come la festa della famiglia, in programma domenica 22, durante la quale sarà possibile anche visitare la mostra sul centenario della scuola d’infanzia prima del pranzo comunitario. Mercoledì 25 maggio, alle ore 21, è in programma una conferenza della storica Lara Sabbadin sui 700 anni della consacrazione della chiesa con intermezzi musicali proposti dal m. Fabrizio Mason.

Anche quest’anno ci sarà spazio per la solidarietà: parte del ricavato della serata del 27 maggio sarà infatti destinato ad alcuni progetti dei ragazzi dell’associazione Aipd (realtà che opera con le persone down) di Venezia, impegnati per l’occasione nel servizio ai tavoli (info e prenotazioni Dania 3393966737). Come da tradizione, domenica 29 maggio, si svolgerà la festa dei “carioti” con la benedizione dei mezzi agricoli e industriali e una sfilata di auto e moto d’epoca.

Durante la festa, all’interno della tensostruttura dietro il centro pastorale, saranno presenti una pesca di beneficenza e uno stand gastronomico con i piatti tipici della stagione.