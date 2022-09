A Noale è tempo di Sagra del Rosario con street food, musica e luna park

Torna la Sagra del Rosario a Noale. Da venerdì 30 settembre a martedì 4 ottobre 2022, le piazze della Città dei Tempesta saranno animate da tante proposte per bambini e famiglie, musica e serate per i giovani.

Si parte venerdì 30 settembre con l’apertura del luna park che sarà disposto tra piazza Castello e i giardini di via Vecellio. Ogni sera sono previsti due spettacoli musicali, uno a cui assistere dai giardini Beggio con vista sulla rocca, dedicato ai più giovani, ed uno nella splendida cornice della rinnovata Piazza XX Settembre. La ristorazione sarà garantita in modalità “Street Food” presso Giardini Beggio e in Piazza XX Settembre grazie alla collaborazione degli esercenti locali.

Sabato mattina, alle ore 11.00, si terrà la cerimonia per la restituzione alla cittadinanza della riqualificata Piazza XX Settembre al termine dei lavori di quest’estate. È previsto il saluto del Sindaco Patrizia Andreotti e la partecipazione dell’amministrazione e dei progettisti. Nelle giornate di sabato e domenica gli eventi saranno dedicati in particolare ai più piccoli e alle famiglie: artisti di strada, truccabimbi, spettacoli di giocoleria, marionette e laboratorio di circo animeranno Piazza XX Settembre. Grazie alla collaborazione della Contrada Bastia sarà possibile divertirsi con i giochi di legno di una volta. Nelle stesse giornate sarà allestito il mercatino della creatività lungo spalti sud, al quale, nella giornata di domenica, si aggiungerà il “Viale di Penelope”.

La band che si avvicenderanno sui palchi della manifestazione saranno: Venerdì, Bandido (Tributo Litfiba) e DJ Set Boongaloo, Sabato, Strange Mode (Tributo Depeche Mode) e Luca Minnelli, Domenica, Shaman’s Blues (Tributo a Jim Morrison & The Doors), Avalance, Monday Proof e Aspettando Lucio (Tributo a Lucio Battisti), Lunedì, Quinta Pinta (Folk irlandese) e Graffiti Live, Martedì, Rock Italia (Tributo al rock italiano) e Asia Band (Tributo ai Nomadi).

Non mancherà il tradizionale momento di festa per i tanti sportivi affiliati alle società noalesi, l’appuntamento è in Piazza XX Settembre per lunedì 3, giorno del patrono, alle ore 18.00. Nelle giornate di Venerdì 30 settembre e Martedì 4 ottobre, le attrazioni del luna park saranno dedicate in maniera speciale alla Festa del bambino. Durante la sagra sarà anche possibile visitare la mostra sul Francobollo Sportivo allestita in Sala San Giorgio dal Circolo filatelico numismatico di Noale, la mostra fotografica in Palazzo della Loggia “Fotogrammi che passione”, la mostra in torre delle campane “Frecce su Noale” a cura del 91° Club Frecce Tricolori ed inoltre sarà aperto il Piccolo Museo della civiltà contadina presso la Torre dell’Orologio a cura del “Gruppo Amici del Museo.

«Il programma che abbiamo costruito vuol coinvolgere tutti, ma in particolare le famiglie, i locali e gli esercizi commerciali del centro. - spiega la consigliera delegata alle manifestazioni, Sara Sartori - Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che si sono impegnati per l’organizzazione di questa edizione, a partire dal personale del nostro comune per arrivare a volontari e naturalmente agli sponsor che ci sosterranno».