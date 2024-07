Gastronomia e folklore in centro: 10 giorni al via della Sagra del Pesce di Chioggia

Mancano dieci giorni a uno degli appuntamenti folkloristico-gastronomici più attesi più attesi dell'estate veneziana. Prenderà il via venerdì 12 luglio, e proseguirà per dieci serate, fino al 21, la Sagra del Pesce di Chioggia, giunta quest'anno alla sua edizione numero 85.

L'evento si terrà come di consueta nella splendida cornice del centro storico della città, lungo Corso del Popolo. Fulcro della sagra saranno sapori del mare e della laguna, ossia piatti tipici della cucina locale preparati negli stand allestiti dalle associazioni locali. Ci sarà spazio per le ricette più classiche della tradizione, come il "saor", il fritto misto con polenta, le "bibarasse in cassopipa", le seppie in umido con polenta e le immancabili grigliate di pesce.

Divieto di sosta e transito

Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, il comando di polizia locale ha disposto un'ordinanza per regolare transiti e soste nell'area interessata dalla manifestazione. In particolare è stato disposto per tutti i veicoli il divieto di sosta dalle ore 14 del 4 luglio sino a smontaggio delle strutture (entro le 24 del 24 luglio) in Corso del Popolo, fronte: municipio, Palazzo Morosini, ufficio postale, Banca Intesa San Paolo, Palazzo Morari, supermercato Pam (area riservata cicli-motocicli), farmacia al Duomo/negozio Primo Emporio; nelle piazze Raimondo Calcagno e Granaio; in Campo San Martino, Campo Muneghette, nel tratto, da calle Airoldi al Bar Bellini (area riservata cicli- motocicli) e in ogni altro punto dove sia necessaria l’installazione di strutture per sagra.

Dal 12 al 21 luglio è disposto il divieto di transito e sosta con rimozione del mezzo in Calle San Giacomo, Calle Duomo e in Corso del Popolo - tratto compreso tra calle S. Giacomo e rotatoria Campo Marconi, eccetto mezzi di soccorso assistenza, polizia e veicoli provenienti da sud diretti in Sacca San Francesco.

È disposto, nello stesso periodo, da 30 minuti prima dell'inizio a fine degli eventi, il transito in Piazza Vigo (eccetto, compatibilmente con lo svolgimento degli spettacoli, i veicoli che accedono da calle Larga Bersaglio per raggiungere gli stalli riservati ai clienti dell’hotel Grande Italia e l’approdo Actv per necessità di carico scarico. Vietato il transito per l'intera durata della sagrae, eccetto per residenti, frontisti e mezzi di soccorso, in f.ta Canal Lombardo e f.ta San Domenico.