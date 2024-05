Sapori e profumi dalla laguna, torna la Sagra del Pesce di Chioggia

Sono ufficiali le date della 85ª edizione della Sagra del Peace di Chioggia: la tradizionale manifestazione si terrà tutte le sere dal 12 al 21 luglio 2024 in Corso del Popolo.

Nata nel 1938, la Sagra del Pesce di Chioggia rappresenta uno degli eventi folkloristico-gastronomici più attesi del Veneto. La festa è dedicata ai sapori del mare e della laguna, e alla riscoperta delle tradizioni dei pescatori. Per dieci sere, nella splendida cornice del centro storico di Chioggia, si potranno degustare i piatti tipici della cucina locale negli stand allestiti dalle associazioni locali che delizieranno i partecipanti con le ricette più classiche, come il “saor”, il fritto misto con polenta, le “bibarasse in cassopipa”, le seppie in umido con polenta e le immancabili grigliate di pesce.

«Con una partecipazione stimata di circa 150mila visitatori - spiega l'assessore al Turismo, Riccardo Griguolo -, la Sagra del Pesce promette di deliziare i palati con i migliori piatti della cucina locale, tra cui le celebri sarde in saòre, gli spaghetti alle vongole veraci, la frittura mista e il pasticcio coi fasolari, solo per citarne alcuni».