A Moniego inizia la tradizionale sagra di Sant’Urbano

Prende il via venerdì 19 maggio, a Moniego, la 31. Festa in onore del patrono Sant’Urbano: il primo appuntamento in programma, precisamente alle ore 19.30, è la corsa podistica in memoria di Denis Beggio, cross delle oasi del Wwf (prenotazioni: Alberto 3294238765 e Laura 3932430267).

Domenica 21 maggio saranno protagoniste le famiglie che si ritroveranno per un momento di festa: alle ore in chiesa per la santa messa, seguita alle 12.15 dal pranzo a cura della scuola dell’infanzia.

Tra i tanti appuntamenti in programma, si segnala la serata della solidarietà in favore dell’associazione italiana persone down di Mestre mercoledì 24 maggio, dopo la pedalata non competitiva Sant’Urbano in Gravel in partenza alle ore 18.

Per la festa del patrono, giovedì 25 maggio, sfileranno anche i figuranti della contrada di Sant’Urbano prima della santa messa delle 18.30.

Domenica 28 maggio è prevista la tradizionale festa del “carioto”, con la benedizione di mezzi agricoli e industriali, moto e auto d’epoca.

Durante la sagra parrocchaile, che si concluderà lunedì 29 maggio con il taglio della torta gigante, saranno in funzione uno stand gastronomico e una ricca pesca di beneficenza.